Aspirator cenusa AD 2
Cu filtru de curățare integrat, putere de aspirare de lungă durată și un recipient metalic de 14 litri, aspiratorul puternic pentru cenușă și murdaria uscata pentru îndepărtarea sigură a cenușii fără contact cu murdăria.
Puternic, de lungă durată, ușor de utilizat, versatil și sigur. Aspiratorul AD 2 pentru cenușă și murdarie uscata cu turbină de 600 de wați. Sistemul său integrat de curățare a filtrelor asigură o putere de aspirare de lungă durată, curățând filtrul înfundat prin simpla apăsare a unui buton, astfel încât puterea de aspirare să crească din nou imediat. Datorită unui sistem de filtrare dintr-o singură parte, cu un filtru robust plat și un filtru metalic pentru murdărie grosieră, precum și a unui mâner practic pe recipient, acesta poate fi golit ușor, rapid și fără a intra în contact cu murdăria. Recipientul metalic, un furtun de aspirare flexibil realizat din metal și un material ignifug de calitate superioară oferă siguranță maximă la aspirarea cenușii. Tubul de mână asigură un confort de lucru optim și se comportă impresionant, în special în colțuri și în locurile greu accesibile din semineu. Acest lucru permite aspirarea completă a reziduurilor de cenușă. Designul său compact înseamnă că aspiratorul de cenușă poate fi depozitat oricând într-un spațiu mic, iar furtunul de aspirare poate fi sprijinit convenabil pe dispozitiv atunci când nu este utilizat
Caracteristici si beneficii
Tehnologia de curatare a filtrelor Kärcher ReBoost - curățarea integrată a filtrului la apăsarea unui buton.Pentru o putere de aspirare constanta si de lunga durata. Adecvat pentru aspirarea cantitatilor mari de murdarie.
Element de filtrare dintr-o bucata (rezistent la foc) cu filtru de metal pentru murdarie grosiera si filtru plat pliat robust.Pentru golirea si curatarea recipientului fara a intra in contact cu murdaria Grad sporit de comfort datorita indepartarii filtrului intr-un singur pas
Material rezistent la foc, recipient metalic si furtun de aspiratie metalic.Pentru siguranta maxima la aspirarea cenusii – chiar in cazul unei utilizari improprii
Teava oblica
- Pentru curatare impecabila a tuturor colturilor si spatiilor inguste din semineu.
Furtun de aspiratie metalic, lungime 1,2 m.
- Pentru un grad mare de flexibilitate in timpul lucrului.
Sistem de blocare „Pull & Push"
- Deschidere, inchidere si golire rapida a rezervorului.
Maner practic situat pe recipient
- Pentru o golire practivca a recipientului
Pastrare practica a accesoriilor pe aparat
- Pentru depozitarea sigura si confortabila a cablului electric - ideal pentru situatia in care intrerupeti lucrul si asezati aparatul
Cârlig mare pentru depozitare cablu
- Pentru depozitarea sigura si confortabila a cablului electric
Deisgn compact si usor
- Pentru economisirea spatiului de depozitare
Specificatii tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|600
|Putere de aspirație (W)
|140
|Vacuum (mbar)
|max. 210
|Debit aer (l/s)
|max. 40
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|14
|Material container
|Metal
|Cablu de racordare (m)
|4
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Nivelul de putere acustică. (dB(A))
|82
|Culoarea
|Negru
|Greutate fără accesorii (kg)
|4,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|7,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|345 x 330 x 440
Pachet de livrare
- Lungime furtun de aspirare: 1.2 m
- Material furtun de aspirare: Cu captusire metalica
- Filtru de tip evantai: 1 Bucată, Polyester, rezistent la foc
- Filtru pentru particule mari de murdărie
- Filtru de murdarie grosiera: Metal
Echipament
- Funcție de curățare filtru
- Mâner confortabil pe recipient
- Pozitie inclinata pentru furtunul de aspirare
- Cârlig pentru cablu
- Compartiment de depozitare a pieselor mici
Domenii de intrebuintare
- Cenușă
- Şeminee, cuptoare şi alte locuri de foc
- Grătare
Accesorii
