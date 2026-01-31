Aspirator cenusa cu acumulator AD 2 Battery Set
Aspiratorul de cenușă AD 2 cu baterie, cu putere mare de aspirare datorită funcției ReBoost pentru curățarea filtrelor. Ideal pentru curățarea șemineelor și a grătarului.
AD 2 cu baterie aspiră cenușa din șeminee, sisteme de încălzire cu peleți sau grătare cu cărbune. Bateria puternică de 18 V Kärcher cu tehnologie în timp real pentru afișarea duratei de funcționare a bateriei pe un afișaj LCD integrat. Cu inovații inteligente, cum ar fi funcția ReBoost pentru o curățare eficientă a filtrului printr-o simplă apăsare a unui buton și o putere de aspirare constantă în orice moment. Murdăria grosieră, cenușa sau chiar particule fine de praf sunt aspirate în mod eficient. Poate aspira în locuri dificil de accesat datorită duzei pentru spatii inguste. Furtunul de aspirare flexibil din metal, precum și cuva de 14 litri rezistenta la flacără asigură siguranță maximă. Datorită filtrului plisat, filtrului de murdărie grosieră din metal- aerul evacuat este curat. După finalizarea lucrărilor, furtunul de aspirare este introdus pur și simplu stocat pe carcasa dispozitivului pentru a economisi spațiul de depozitare.
Caracteristici si beneficii
Baterie de 18 V care poate fi schimbatăLibertate maximă de mișcare datorită flexibilității fără fir. Tehnologie în timp real cu afișaj LCD pentru afișarea stării de încărcare a bateriei. Compatibil cu toate dispozitivele din platforma de alimentare cu baterie Kärcher de 18 V.
Material rezistent la foc, recipient metalic si furtun de aspiratie metalic.Siguranță maximă la aspirarea cenușii - de asemenea, la utilizarea necorespunzătoare.
Tehnologia de curatare a filtrelor Kärcher ReBoost - curățarea integrată a filtrului la apăsarea unui buton.Curățarea puternică a filtrului la simpla apăsare a unui buton. Pentru o putere de aspirare constantă la volume mari de murdărie.
Element de filtrare dintr-o bucata (rezistent la foc) cu filtru de metal pentru murdarie grosiera si filtru plat pliat robust.
- Cu filtru plisat robust și filtru metalic grosier.
- Pentru golirea si curatarea recipientului fara a intra in contact cu murdaria
- Grad sporit de comfort datorita indepartarii filtrului intr-un singur pas
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|puterea nominală de intrare (W)
|200
|Putere de aspirație (W)
|45
|Vacuum (mbar)
|max. 95
|Debit aer (l/s)
|max. 22
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|14
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Capacitate. (Ah)
|2,5
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|approx. 13 (2,5 Ah)
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul standard. (min)
|300
|Curent de încărcare. (A)
|0,5
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Nivelul de putere acustică. (dB(A))
|78
|Culoarea
|Negru
|Greutate fără accesorii (kg)
|3,9
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|328 x 343 x 431
Pachet de livrare
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
- Acumulator: Baterie de 18 V / 2,5 Ah (1 buc.)
- Încărcător.: Încărcător baterie standard 18 V (1 buc.)
- Lungime furtun de aspirare: 1.2 m
- Material furtun de aspirare: Cu captusire metalica
- Filtru de tip evantai: 1 Bucată, Polyester, rezistent la foc
- Filtru pentru particule mari de murdărie
- Filtru de murdarie grosiera: Metal
Echipament
- Material container: Metal
- Afișaj inteligent: integrat în baterie
- Funcție de curățare filtru
- Pozitie inclinata pentru furtunul de aspirare
- Mâner confortabil pe recipient
- Compartiment de depozitare a pieselor mici
Video
Domenii de intrebuintare
- Cenușă
- Şeminee, cuptoare şi alte locuri de foc
- Grătare
Accesorii
Toate produse care se potrivesc cu acest tip de baterie
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.