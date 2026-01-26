Aspirator cenusa AD 4 Premium
Aspira cu ușurință cenușa fără a intra în contact cu murdăria. AD 4 Premium, aspirator pentru cenușă și aspirator uscat cu containerul de 17 l metalic.
Aspiratorul uscat pentru cenusa AD 4 Premium, cu o turbina de 600 W si filtru de evacuare asigura o putere de aspiratie de lunga durata. Tehnologia integrata de curatare a filtrului la apasarea unui buton permite marirea imediata a puterii de aspiratie. De asemenea, golirea si curatarea se face rapid si confortabil, fara contact cu murdaria, datorita sistemului de filtrare imbunatatit (rezistent la flacara) cu filtru de metal pentru murdarie grosiera si filtru plat care poate fi îndepartat într-o singura miscare prin manerul de pe recipient. Recipientul metalic si furtunul de aspirare metalic ofera siguranta maxima in indepartarea cenusei. Teava tesita este usor de manevrat si este extrem de eficienta in colturi si in spatiile greu accesibile ale semineului. Impreuna cu duza de podea pentru suprafete dure si a tubului de aspirare, AD 4 Premium poate fi folosit pentru orice aplicatii ca aspirator uscat. Toate accesoriile incluse in setul de livrare si cablul de alimentare pot fi depozitate rapid si compact in suportul pentru accesorii.
Caracteristici si beneficii
Tehnologia de curatare a filtrelor Kärcher ReBoostFlitru de curatare integrat, accesibil la o simpla apasare de buton Pentru o putere mare de aspirare și de lungă durată. Adecvat pentru aspirarea cantitatilor mari de murdarie.
Element de filtrare dintr-o bucataCu filtru de metal pentru murdărie grosieră și filtru plat pliat integrate. Filtru suplimentar de evacuare aer (doar pentru AD 4 Premium). Comfort maxim datorita simplittaii noului sistem de filtrare, fara a intra in contact cu murdaria.
Material rezistent la foc, recipient metalic si furtun de aspiratie metalic.Pentru siguranta maxima la aspirarea cenusii – chiar in cazul unei utilizarii improprii
Accesorii speciale, pentru utilizarea ca aspirator uscat
- Adecvat si pentru aspirarea podelelor dure.
- Poate fi utilizat in diferite aplicatii.
Teava oblica
- Pentru curatare impecabila a tuturor colturilor si spatiilor inguste din semineu.
furtun de aspiratie metalic, lungime 1,7 m.
- Pentru lucrul in sihuranta.
- Grad sporit de flexibilitate si pliabilitate
Sistem de blocare „Pull & Push"
- Deschidere, inchidere si golire rapida a rezervorului.
Maner practic situat pe recipient
- Pentru o golire practivca a recipientului
- Fara contact cu murdaria
Pastrare practica a accesoriilor pe aparat + pozitie de stationare
- Pozitie convenabila pentru depozitarea furtunului de aspiratie si accesorii pe dispozitiv.
- In caz de intrerupere a lucrului, spatiu de parcare comoda si rapida a tubului de aspirare si a duzei de podea.
Roti de tranport
- Aplicatii multiple
- Libertate de miscare mare
Specificatii tehnice
Date tehnice
|puterea nominală de intrare (W)
|600
|Putere de aspirație (W)
|150
|Vacuum (mbar)
|max. 215
|Debit aer (l/s)
|max. 42
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|17
|Material container
|Metal
|Cablu de racordare (m)
|4
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Nivelul de putere acustică. (dB(A))
|<= 80
|Culoarea
|Negru
|Greutate fără accesorii (kg)
|5,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|8,9
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|365 x 330 x 565
Pachet de livrare
- Lungime furtun de aspirare: 1.7 m
- Material furtun de aspirare: Cu captusire metalica
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
- Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
- Material tuburi de aspirare: Oțel inoxidabil
- Duză pentru aspirare uscată: Rezistent la foc
- Filtru de tip evantai: 1 Bucată, Polyester, rezistent la foc
- Filtru de evacuare aer
- Filtru pentru particule mari de murdărie
- Filtru de murdarie grosiera: Metal
Echipament
- Funcție de curățare filtru
- Mâner confortabil pe recipient
- Pozitie inclinata pentru furtunul de aspirare
- Poziție de parcare
- Păstrare accesorii pe aparat
- Bară de protecție
- Cârlig pentru cablu
- Roti
- Compartiment de depozitare a pieselor mici
Video
Domenii de intrebuintare
- Cenușă
- Şeminee, cuptoare şi alte locuri de foc
- Grătare
- Murdărie grosieră
- Murdărie uscată
- Atelier
- Garaj
- Pivniță
- Cameră pentru hobby
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.