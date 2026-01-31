Curățarea geamurilor devine o sarcină fără efort, fără urme și de 3 ori mai rapidă cu aspiratorul de geamuri fără fir WV 1 de la Kärcher. În comparație cu metodele convenționale, acest dispozitiv asigură o curățare eficientă, aspirând apa în mod fiabil de pe geamurile ferestrelor. Fără picurare de apă murdară și fără dungi, acest aspirator oferă rezultate impecabile. Cu funcționare comodă a bateriei și un design compact, WV 1 oferă flexibilitate maximă la curățarea tuturor suprafețelor netede din casă.