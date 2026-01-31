Aspirator geamuri WV 1

Curățarea geamurilor devine o sarcină fără efort, fără urme și de 3 ori mai rapidă cu aspiratorul de geamuri fără fir WV 1 de la Kärcher.

Curățarea geamurilor devine o sarcină fără efort, fără urme și de 3 ori mai rapidă cu aspiratorul de geamuri fără fir WV 1 de la Kärcher. În comparație cu metodele convenționale, acest dispozitiv asigură o curățare eficientă, aspirând apa în mod fiabil de pe geamurile ferestrelor. Fără picurare de apă murdară și fără dungi, acest aspirator oferă rezultate impecabile. Cu funcționare comodă a bateriei și un design compact, WV 1 oferă flexibilitate maximă la curățarea tuturor suprafețelor netede din casă.

Caracteristici si beneficii
Aspirator geamuri WV 1: Greutate scăzută
Greutate scăzută
Se așează confortabil și ușor în mână, fără a provoca dureri.
Aspirator geamuri WV 1: Compact și util
Compact și util
Dispozitivul mic, util face curățarea suprafețelor netede chiar mai ușoară.
Aspirator geamuri WV 1: Afișaj cu LED în câmpul vizual
Afișaj cu LED în câmpul vizual
Management al energiei mai ușor: Ecranul LED integrat în întrerupătorul de pornire/oprire indică în timp util când trebuie reîncărcat acumulatorul.
Aplicații multiple
  • Aspiratorul de geamuri poate fi folosit pe toate suprafețele netede cum ar fi faianță, oglinzi sau cabine de duș.
De 3 ori mai rapid
  • Curățarea geamurilor este de trei ori mai rapidă cu Window Vac decât prin metode convenționale.
Rezultat fără picături și urme
  • Datorită aspirării electrice a apei, picăturile de apă sunt acum un lucru din trecut. Pentru geamuri curate.
Complet igienic
  • Goliți rapid și simplu rezervorul fără a intra în contact cu apa murdară.
Original
  • Calitate originală Kärcher, de la inventatorul aspiratorului de geamuri.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Lățime de lucru cu duza de aspirare (mm) 250
Capacitate rezervor de apă murdară (ml) 100
Timpul de lucru al acumulatorului (min) 25
Durata de încărcare al acumulatorului (min) 150
Tipul bateriei. Acumulatori Li-Ion
Performanță per încărcare a bateriei (m²) approx. 70
Tensiune (V) 100 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Culoarea Alb
Greutate (inclusiv acumulator) (kg) 0,5
Greutate fără accesorii (kg) 0,5
Greutate cu ambalaj (kg) 0,7
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 130 x 250 x 275

Echipament

  • Duza de aspirare
Aspirator geamuri WV 1
Domenii de intrebuintare
  • Suprafețe netede
  • Ferestre și suprafațe din sticlă
  • Oglinzi
  • Gresie și faianță
  • Mese de sticlă
  • Faianță
