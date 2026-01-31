Aspirator geamuri WV 1 Black Edition
Cu aspiratorul pentru geamuri WV 1 Black Edition și sticla de pulverizare cu lavetă din microfibră, poți curăța geamurile fără efort și de trei ori mai repede decât înainte, cu rezultate fără urme.
Aspiratorul pentru geamuri WV 1 Black Edition de la Kärcher vă oferă geamuri impecabile, fără urme, economisind considerabil timp și efort. Combinația inteligentă dintre sticla de pulverizare și laveta asigură o curățare extrem de eficientă. Apoi, aspiratorul portabil aspiră cu ușurință apa de pe geam la fiecare utilizare - fără picături de apă murdară și fără urme inestetice. În comparație cu metodele tradiționale, curățarea devine vizibil mai ușoară și de trei ori mai rapidă. Funcționarea convenabilă pe baterie și designul compact garantează o flexibilitate maximă la curățarea tuturor suprafețelor netede din locuință. Încercați-l și convingeți-vă de eficiența sa!
Caracteristici si beneficii
Greutate scăzutăSe așează confortabil și ușor în mână, fără a provoca dureri.
Compact și utilDispozitivul mic, util face curățarea suprafețelor netede chiar mai ușoară.
Afișaj cu LED în câmpul vizualManagement al energiei mai ușor: Ecranul LED integrat în întrerupătorul de pornire/oprire indică în timp util când trebuie reîncărcat acumulatorul.
Aplicații multiple
- Aspiratorul de geamuri poate fi folosit pe toate suprafețele netede cum ar fi faianță, oglinzi sau cabine de duș.
De 3 ori mai rapid
- Curățarea geamurilor este de trei ori mai rapidă cu Window Vac decât prin metode convenționale.
Rezultat fără picături și urme
- Datorită aspirării electrice a apei, picăturile de apă sunt acum un lucru din trecut. Pentru geamuri curate.
Complet igienic
- Goliți rapid și simplu rezervorul fără a intra în contact cu apa murdară.
Original
- Calitate originală Kärcher, de la inventatorul aspiratorului de geamuri.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Lățime de lucru cu duza de aspirare (mm)
|250
|Capacitate rezervor de apă murdară (ml)
|100
|Timpul de lucru al acumulatorului (min)
|25
|Durata de încărcare al acumulatorului (min)
|150
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Performanță per încărcare a bateriei (m²)
|approx. 70
|Tensiune (V)
|100 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Culoarea
|Alb
|Greutate (inclusiv acumulator) (kg)
|0,5
|Greutate fără accesorii (kg)
|0,5
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|130 x 250 x 275
Pachet de livrare
- Sticlă pulverizator cu lavetă din microfibră
- Detergent: Aspirator de geamuri RM 503, 20 ml
Echipament
- Duza de aspirare
Domenii de intrebuintare
- Suprafețe netede
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Oglinzi
- Gresie și faianță
- Mese de sticlă
- Faianță
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.