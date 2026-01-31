Aspiratorul de geamuri fără fir WV 1 Plus de la Kärcher asigură geamuri curate și fără urme, economisind timp și efort. Cu o combinație inteligentă de sticlă de pulverizare și lavetă de șters, oferă o curățare eficientă. Dispozitivul aspiră simplu și fiabil apa de pe geam, fără a picura apă murdară și fără dungi. Comparativ cu metodele convenționale, curățarea este mai ușoară și de trei ori mai rapidă. Funcționarea comodă cu baterii și designul compact asigură flexibilitate maximă în curățarea tuturor suprafețelor netede din casă. Încercați-l și convingeți-vă singuri!