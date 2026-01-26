Aspirator geamuri WV 2 Black Edition
WV 2 Black Edition într-un design inconfundabil.
WV 2 Black Edition asigură geamuri strălucitoare. Se distinge de versiunea standard a WV 2 prin designul său negru și galben și logo-ul metalic de pe duza de aspirare. Black Edition include, de asemenea, o duză îngustă de aspirare, sticla de pulverizare, o laveta de ștergere din microfibre și detergent. Acest lucru îi permite să combată murdăria chiar și de pe geamurile cu vitralii sau vitrine.
Caracteristici si beneficii
Rezultat fără picături și urmeDatorită aspirării electrice a apei, picăturile de apă sunt acum un lucru din trecut. Pentru geamuri curate.
Aplicații multipleAspiratorul de geamuri poate fi folosit pe toate suprafețele netede cum ar fi faianță, oglinzi sau cabine de duș.
Afișaj cu LED în câmpul vizualManagement al energiei mai ușor: Ecranul LED integrat în întrerupătorul de pornire/oprire indică în timp util când trebuie reîncărcat acumulatorul.
Golire rapidă
- Rezervorul de apă murdară poate fi întotdeauna golit rapid și ușor atunci când este necesar.
Duză de aspirare schimbabilă
- Alegeți între o duză mare sau mică de aspirație, în funcție de mărimea suprafeței de curățat.
De 3 ori mai rapid
- Curățarea geamurilor este de trei ori mai rapidă cu Window Vac decât prin metode convenționale.
Ușor și silențios
- Greutatea redusă și nivelul de zgomot redus, fac curățarea ferestrelor cu WV2 mai confortabilă.
Original
- Calitate originală Kärcher, de la inventatorul aspiratorului de geamuri.
Complet igienic
- Goliți rapid și simplu rezervorul fără a intra în contact cu apa murdară.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Lățime de lucru cu duza de aspirare (mm)
|280
|Lăţime de lucru cu duza de aspirare îngustă (mm)
|170
|Capacitate rezervor de apă murdară (ml)
|100
|Timpul de lucru al acumulatorului (min)
|35
|Durata de încărcare al acumulatorului (min)
|230
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Performanță per încărcare a bateriei (m²)
|approx. 105
|Tensiune (V)
|220 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Greutate (inclusiv acumulator) (kg)
|0,6
|Greutate fără accesorii (kg)
|0,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|120 x 280 x 320
Pachet de livrare
- Sticlă pulverizator cu lavetă din microfibră
- Detergent: Aspirator de geamuri RM 503, 20 ml
- Duză de aspirație îngustă
Echipament
- Duza de aspirare
- Duză de aspirare interschimbabilă
Domenii de intrebuintare
- Suprafețe netede
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Oglinzi
- Gresie și faianță
- Mese de sticlă
- Cabină de duș / cadă
- Geamuri cu grilaj
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.