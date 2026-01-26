WV 2 Black Edition asigură geamuri strălucitoare. Se distinge de versiunea standard a WV 2 prin designul său negru și galben și logo-ul metalic de pe duza de aspirare. Black Edition include, de asemenea, o duză îngustă de aspirare, sticla de pulverizare, o laveta de ștergere din microfibre și detergent. Acest lucru îi permite să combată murdăria chiar și de pe geamurile cu vitralii sau vitrine.