Cu inovatorul aspirator de geamuri, Kärcher a revoluționat curățarea geamurilor. Atunci când folosiți originalul aspirator de geamuri de la Kärcher, curățarea devine o joacă de copii, economisindu-vă mult timp și efort. Datorită aspirarii, neplăcerea picurării apei este acum un lucru al trecutului. Combinația inteligentă între sticla cu pulverizator și laveta din microfibră, împreună cu funcția de aspirare, asigură o curățare extrem de eficientă și geamuri strălucitor de curate - fără dungi sau reziduuri. În plus, aspiratorul de geamuri practic și ergonomic de la Kärcher permite o curățare a geamurilor igienică, deoarece nu există contact direct cu apa murdară.