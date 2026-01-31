Aspirator geamuri WV 2 Plus D500
Ușor de manevrat, fără picurare de apă datorită aspirarii și economie de timp considerabilă - cu setul original al aspiratorului de geamuri de la Kärcher, geamurile devin strălucitor de curate și fără urme într-un timp scurt.
Cu inovatorul aspirator de geamuri, Kärcher a revoluționat curățarea geamurilor. Atunci când folosiți originalul aspirator de geamuri de la Kärcher, curățarea devine o joacă de copii, economisindu-vă mult timp și efort. Datorită aspirarii, neplăcerea picurării apei este acum un lucru al trecutului. Combinația inteligentă între sticla cu pulverizator și laveta din microfibră, împreună cu funcția de aspirare, asigură o curățare extrem de eficientă și geamuri strălucitor de curate - fără dungi sau reziduuri. În plus, aspiratorul de geamuri practic și ergonomic de la Kärcher permite o curățare a geamurilor igienică, deoarece nu există contact direct cu apa murdară.
Caracteristici si beneficii
Golire rapidăRezervorul de apă murdară poate fi întotdeauna golit rapid și ușor atunci când este necesar.
Duză de aspirare schimbabilăAlegeți între o duză mare sau mică de aspirație, în funcție de mărimea suprafeței de curățat.
Afișaj cu LED în câmpul vizualManagement al energiei mai ușor: Ecranul LED integrat în întrerupătorul de pornire/oprire indică în timp util când trebuie reîncărcat acumulatorul.
Ușor și silențios
- Greutatea redusă și nivelul de zgomot redus, fac curățarea ferestrelor cu WV2 mai confortabilă.
Original
- Calitate originală Kärcher, de la inventatorul aspiratorului de geamuri.
De 3 ori mai rapid
- Curățarea ferestrelor este de 3 ori mai rapidă cu aspiratorul pentru ferestre decât prin metodele convenționale.
Rezultat fără picături și urme
- Datorită aspirării apei, urmele deranjante nu mai există. Pentru geamuri curate, strălucitoare.
Complet igienic
- Golire rapidă și simplă a rezervorului, fără a intra în contact cu apa murdară.
Aplicații multiple
- Aspiratorul de geamuri poate fi folosit pe toate suprafețele netede cum ar fi faianță, oglinzi sau cabine de duș.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Lățime de lucru cu duza de aspirare (mm)
|280
|Capacitate rezervor de apă murdară (ml)
|100
|Timpul de lucru al acumulatorului (min)
|35
|Durata de încărcare al acumulatorului (min)
|230
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Performanță per încărcare a bateriei (m²)
|approx. 105
|Tensiune (V)
|100 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Culoarea
|Alb
|Greutate (inclusiv acumulator) (kg)
|0,6
|Greutate fără accesorii (kg)
|0,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|120 x 280 x 320
Pachet de livrare
- Sticlă pulverizator cu lavetă din microfibră
- Detergent: Aspirator de geamuri RM 503, 500 ml
Echipament
- Duza de aspirare
- Duză de aspirare interschimbabilă
Domenii de intrebuintare
- Suprafețe netede
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Oglinzi
- Gresie și faianță
- Mese de sticlă
- Faianță
