Aspirator geamuri WV 2 Plus N
Descoperă plăcerea curățării cu aspiratorul de geamuri Kärcher! Cu manevrare ușoară, scapi de picăturile enervante de apă și economisești timp prețios. Transformă geamurile în strălucire și fără urme într-un timp record cu setul original Kärcher.
Descoperă secretul geamurilor strălucitoare cu aspiratorul de geamuri Kärcher! Tehnologia fără fir îți aduce eficiență și ușurință în curățarea ferestrelor. Uită de picurarea apei și de efortul suplimentar! Designul practic, combinația inteligentă a sticlei cu pulverizator și lavetei din microfibră, alături de funcția de aspirare, asigură curățarea eficientă și fără urme. Cu duza îngustă inclusă, atingi și cele mai greu accesibile locuri. Transformă curățarea ferestrelor într-o experiență plăcută cu aspiratorul de geamuri Kärcher!
Caracteristici si beneficii
Golire rapidăRezervorul de apă murdară poate fi întotdeauna golit rapid și ușor atunci când este necesar.
Duză de aspirare schimbabilăAlegeți între o duză mare sau mică de aspirație, în funcție de mărimea suprafeței de curățat.
Afișaj cu LED în câmpul vizualManagement al energiei mai ușor: Ecranul LED integrat în întrerupătorul de pornire/oprire indică în timp util când trebuie reîncărcat acumulatorul.
Ușor și silențios
- Greutatea redusă și nivelul de zgomot redus, fac curățarea ferestrelor cu WV2 mai confortabilă.
Original
- Calitate originală Kärcher, de la inventatorul aspiratorului de geamuri.
De 3 ori mai rapid
- Curățarea ferestrelor este de 3 ori mai rapidă cu aspiratorul pentru ferestre decât prin metodele convenționale.
Rezultat fără picături și urme
- Datorită aspirării apei, urmele deranjante nu mai există. Pentru geamuri curate, strălucitoare.
Complet igienic
- Golire rapidă și simplă a rezervorului, fără a intra în contact cu apa murdară.
Aplicații multiple
- Aspiratorul de geamuri poate fi folosit pe toate suprafețele netede cum ar fi faianță, oglinzi sau cabine de duș.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Lățime de lucru cu duza de aspirare (mm)
|280
|Lăţime de lucru cu duza de aspirare îngustă (mm)
|170
|Capacitate rezervor de apă murdară (ml)
|100
|Timpul de lucru al acumulatorului (min)
|35
|Durata de încărcare al acumulatorului (min)
|230
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Performanță per încărcare a bateriei (m²)
|approx. 105
|Tensiune (V)
|100 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Culoarea
|Alb
|Greutate (inclusiv acumulator) (kg)
|0,6
|Greutate fără accesorii (kg)
|0,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|120 x 280 x 320
Pachet de livrare
- Sticlă pulverizator cu lavetă din microfibră
- Detergent: Aspirator de geamuri RM 503, 20 ml
- Duză de aspirație îngustă
Echipament
- Duza de aspirare
- Duză de aspirare interschimbabilă
Domenii de intrebuintare
- Suprafețe netede
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Oglinzi
- Gresie și faianță
- Mese de sticlă
- Cabină de duș / cadă
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.