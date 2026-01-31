Kärcher a redefinit standardele de curățare a geamurilor cu inovatorul Window Vac. Acest aspirator de geamuri eficientizează considerabil procesul, economisind timp și efort. Funcția de aspirare previne scurgerile de apă, iar combinația inteligentă dintre sticla cu pulverizator, laveta din microfibră și sistemul de aspirare garantează geamuri impecabile, fără urme sau reziduuri. Designul ergonomic și practic al dispozitivului asigură o curățare igienică, fără contact direct cu apa murdară. În plus, duza de aspirare îngustă permite accesul facil în zonele înguste sau dificil de curățat. Rezultatul? Performanță fără limite în curățarea geamurilor.