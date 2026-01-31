Aspirator geamuri WV 2 Plus N D500
Ușor de folosit, fără picurare datorită funcției de aspirație.Setul original Window Vac de la Kärcher lasă geamurile curate și fără dungi într-un timp record.
Kärcher a redefinit standardele de curățare a geamurilor cu inovatorul Window Vac. Acest aspirator de geamuri eficientizează considerabil procesul, economisind timp și efort. Funcția de aspirare previne scurgerile de apă, iar combinația inteligentă dintre sticla cu pulverizator, laveta din microfibră și sistemul de aspirare garantează geamuri impecabile, fără urme sau reziduuri. Designul ergonomic și practic al dispozitivului asigură o curățare igienică, fără contact direct cu apa murdară. În plus, duza de aspirare îngustă permite accesul facil în zonele înguste sau dificil de curățat. Rezultatul? Performanță fără limite în curățarea geamurilor.
Caracteristici si beneficii
Golire rapidăRezervorul de apă murdară poate fi întotdeauna golit rapid și ușor atunci când este necesar.
Duză de aspirare schimbabilăAlegeți între o duză mare sau mică de aspirație, în funcție de mărimea suprafeței de curățat.
Afișaj cu LED în câmpul vizualManagement al energiei mai ușor: Ecranul LED integrat în întrerupătorul de pornire/oprire indică în timp util când trebuie reîncărcat acumulatorul.
Ușor și silențios
- Greutatea redusă și nivelul de zgomot redus, fac curățarea ferestrelor cu WV2 mai confortabilă.
Original
- Calitate originală Kärcher, de la inventatorul aspiratorului de geamuri.
De 3 ori mai rapid
- Curățarea ferestrelor este de 3 ori mai rapidă cu aspiratorul pentru ferestre decât prin metodele convenționale.
Rezultat fără picături și urme
- Datorită aspirării apei, urmele deranjante nu mai există. Pentru geamuri curate, strălucitoare.
Complet igienic
- Golire rapidă și simplă a rezervorului, fără a intra în contact cu apa murdară.
Aplicații multiple
- Aspiratorul de geamuri poate fi folosit pe toate suprafețele netede cum ar fi faianță, oglinzi sau cabine de duș.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Lățime de lucru cu duza de aspirare (mm)
|280
|Lăţime de lucru cu duza de aspirare îngustă (mm)
|170
|Capacitate rezervor de apă murdară (ml)
|100
|Timpul de lucru al acumulatorului (min)
|35
|Durata de încărcare al acumulatorului (min)
|230
|Performanță per încărcare a bateriei (m²)
|approx. 105
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|100 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|0,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|120 x 280 x 320
Pachet de livrare
- Sticlă pulverizator cu lavetă din microfibră
- Detergent: Aspirator de geamuri RM 503, 500 ml
- Duză de aspirație îngustă
Echipament
- Duza de aspirare
- Duză de aspirare interschimbabilă
Domenii de intrebuintare
- Suprafețe netede
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Oglinzi
- Gresie și faianță
- Mese de sticlă
- Cabină de duș / cadă
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.