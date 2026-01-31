Aspirator geamuri WV 2 Plus NP
Experimentați curățarea fără efort cu aspiratorul original pentru geamuri de la Kärcher. Cu manevrare comodă, funcție de aspirare fără picaturi și economie semnificativă de timp, ferestrele vor străluci de curățenie și fără urme într-un timp scurt.
Cu ajutorul inovatorului aspirator de geamuri de la Kärcher, curățarea ferestrelor a fost complet revoluționată. Folosind originalul de la Kärcher, procesul de curățare devine ușor și eficient, economisindu-vă considerabil timp și efort. Datorită funcției de aspirare, problema apei care picură devine o amintire demult uitată. Combinând inteligent sticla pulverizatoare, laveta din microfibră și funcția de aspirare, aspiratorul de geamuri asigură o curățare extrem de eficientă și ferestre impecabile, fără urme sau reziduuri. În plus, designul practic și ergonomic de la Kärcher permite o curățare a geamurilor deosebit de igienică, eliminând contactul direct cu apa murdară. Cu ajutorul duzei de aspirare suplimentare, acesta poate ajunge cu ușurință în zone mai mici sau greu accesibile, cum ar fi cele întâlnite la ferestrele cu geamuri inguste sau vitrine. Rezultatul? Nu există limite în ceea ce privește curățarea.
Caracteristici si beneficii
Golire rapidăRezervorul de apă murdară poate fi întotdeauna golit rapid și ușor atunci când este necesar.
Duză de aspirare schimbabilăAlegeți între o duză mare sau mică de aspirație, în funcție de mărimea suprafeței de curățat.
Afișaj cu LED în câmpul vizualManagement al energiei mai ușor: Ecranul LED integrat în întrerupătorul de pornire/oprire indică în timp util când trebuie reîncărcat acumulatorul.
Ușor și silențios
- Greutatea redusă și nivelul de zgomot redus, fac curățarea ferestrelor cu WV2 mai confortabilă.
Original
- Calitate originală Kärcher, de la inventatorul aspiratorului de geamuri.
De 3 ori mai rapid
- Curățarea ferestrelor este de 3 ori mai rapidă cu aspiratorul pentru ferestre decât prin metodele convenționale.
Rezultat fără picături și urme
- Datorită aspirării apei, urmele deranjante nu mai există. Pentru geamuri curate, strălucitoare.
Complet igienic
- Golire rapidă și simplă a rezervorului, fără a intra în contact cu apa murdară.
Aplicații multiple
- Aspiratorul de geamuri poate fi folosit pe toate suprafețele netede cum ar fi faianță, oglinzi sau cabine de duș.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Lățime de lucru cu duza de aspirare (mm)
|280
|Lăţime de lucru cu duza de aspirare îngustă (mm)
|170
|Capacitate rezervor de apă murdară (ml)
|100
|Timpul de lucru al acumulatorului (min)
|35
|Durata de încărcare al acumulatorului (min)
|230
|Performanță per încărcare a bateriei (m²)
|approx. 105
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|100 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|0,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|120 x 280 x 320
Pachet de livrare
- Sticlă pulverizator cu lavetă din microfibră
- Detergent: Aspirator de geamuri RM 503, 20 ml
- Duză de aspirație îngustă
- Răzuitor murdărie
Echipament
- Duza de aspirare
- Duză de aspirare interschimbabilă
Domenii de intrebuintare
- Suprafețe netede
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Oglinzi
- Gresie și faianță
- Mese de sticlă
- Cabină de duș / cadă
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.