Performanță care impresionează: Aspiratorul de geamuri WV 4-4 Plus impresionează cu o baterie interschimbabilă pentru o durată de funcționare fără întreruperi, un indicator LED pentru starea bateriei, precum și lamela sa inovatoare din silicon, care permite curățarea geamurilor până la nivelul marginii. Combinația excelentă dintre sticla cu pulverizator și laveta din microfibră, precum și funcția de aspirare a dispozitivului, garantează geamuri strălucitoare - fără dungi și reziduuri. Toate celelalte suprafețe netede pot fi, de asemenea, curățate cu ușurință. Curățarea geamurilor cu WV 4-4 Plus este deosebit de igienică, deoarece nu intră în contact direct cu apa murdară atunci când rezervorul este golit și curățat. Bateria interschimbabilă Kärcher de 4 V nu este inclusă în pachetul de livrare. Compatibilă cu toate dispozitivele din platforma Kärcher Battery Power 4 V.