Performanță care impresionează: setul WV 4-4 Plus impresionează cu o baterie interschimbabilă pentru o durată de funcționare nesfârșită fără întreruperi, un indicator LED pentru starea bateriei, precum și cu lamele sale inovatoare din silicon, care permit curățarea ferestrelor până la marginea podelei. Combinația inteligentă dintre sticla cu pulverizator și lavetă din microfibră, precum și funcția de aspirare, garantează geamuri strălucitoare - fără dungi și reziduuri. Toate celelalte suprafețe netede pot fi, de asemenea, curățate cu ușurință. Curățarea ferestrelor cu setul ergonomic cu baterii Kärcher WV 4-4 Plus cu baterii este deosebit de igienică, deoarece nu se intră în contact direct cu apa murdară, chiar și atunci când rezervorul este golit și curățat. Bateria interschimbabilă Kärcher Battery Power de 4 V este inclusă în pachetul de livrare. Compatibilă cu toate dispozitivele de pe platforma Kärcher Battery Power de 4 V.