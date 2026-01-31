Aspirator geamuri WV 4-4 Plus Battery Set
Curățare fără urme: Aspiratorul de geamuri cu lamelă inovatoare din silicon impresionează prin versatilitatea și durata de funcționare nesfârșită. Bateria Kärcher de 4 V și încărcătorul de baterii sunt incluse.
Performanță care impresionează: setul WV 4-4 Plus impresionează cu o baterie interschimbabilă pentru o durată de funcționare nesfârșită fără întreruperi, un indicator LED pentru starea bateriei, precum și cu lamele sale inovatoare din silicon, care permit curățarea ferestrelor până la marginea podelei. Combinația inteligentă dintre sticla cu pulverizator și lavetă din microfibră, precum și funcția de aspirare, garantează geamuri strălucitoare - fără dungi și reziduuri. Toate celelalte suprafețe netede pot fi, de asemenea, curățate cu ușurință. Curățarea ferestrelor cu setul ergonomic cu baterii Kärcher WV 4-4 Plus cu baterii este deosebit de igienică, deoarece nu se intră în contact direct cu apa murdară, chiar și atunci când rezervorul este golit și curățat. Bateria interschimbabilă Kärcher Battery Power de 4 V este inclusă în pachetul de livrare. Compatibilă cu toate dispozitivele de pe platforma Kärcher Battery Power de 4 V.
Caracteristici si beneficii
Baterie Kärcher de 4 V Baterie inclusă în pachetul de livrareFlexibilitate maximă și durată de funcționare extinsă datorită bateriei suplimentare. O durată lungă de viață în condiții de siguranță și putere datorită celulelor litiu-ion. Compatibil cu toate dispozitivele Kärcher cu acumulator de 4 V.
Lamelă de aspirare cu tehnologie cu silicon lichidLamela inovatoare lungă și mai flexibilă, ideală pentru aplicații aproape de podea.
Indicator timp de funcționare cu LED3 LED-uri indică starea de încărcare a dispozitivului.
Golirea rapidă și igienică a rezervorului
- Goliți și curățați cu ușurință rezervorul de apă murdară fără a intra în contact cu apa sau murdăria.
Silințios
- Funcționarea silențioasă a aspiratorului pentru geamuri face ca munca să fie și mai plăcută.
Original
- Calitate originală Kärcher, de la inventatorul aspiratorului de geamuri.
De trei ori mai rapid
- Curățarea geamurilor este de trei ori mai rapidă cu ajutorul aspiratorului de geamuri alimentat cu baterii.
Rezultat fără picături și urme
- Picăturile enervante sunt de domeniul trecutului datorită sistemului electric de aspirare a apei.
Aplicații multiple
- Potrivit pentru toate suprafețele netede, cum ar fi faianța, oglinzile sau cabinele de duș.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 4 V
|Lățime de lucru cu duza de aspirare (mm)
|280
|Capacitate rezervor de apă murdară (ml)
|150
|Tensiune (V)
|nominal 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Capacitatea bateriei (Ah)
|2,5
|Numărul de baterii necesare. (Bucată)
|1
|Performanță per încărcare a bateriei (m²)
|approx. 120 (2,5 Ah)
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|approx. 40 (2,5 Ah)
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul de putere 80 % / 100 % (min)
|130 / 150
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Culoarea
|Alb
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|133 x 281 x 311
Pachet de livrare
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
- Acumulator: Baterie de 2,5 Ah (1 buc.)
- Încărcător.: Încărcător baterii de 4 V (1 buc.)
- Sticlă de pulverizare Extra cu pânză de ștergere din microfibră
- Detergent: Aspirator de geamuri RM 503, 20 ml
Echipament
- Duza de aspirare
Domenii de intrebuintare
- Suprafețe netede
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Oglinzi
- Gresie și faianță
- Mese de sticlă
- Faianță
Accesorii
Detergenti
Toate produse care se potrivesc cu acest tip de baterie
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.