WV 5 Plus Anniversary Edition, creat pentru a marca cei 90 de ani ai companiei, este o variantă limitată, cu un design special și accesorii dedicate. Cu această ediție, Kärcher – inventatorul Window Vac – lansează un aparat care perfecționează și mai mult curățarea ferestrelor, oferind rezultate impecabile, fără urme și fără picaturi. Datorită autonomiei extinse a bateriei, utilizatorii pot curăța suprafețele pentru o perioadă și mai lungă, fără întreruperi. În plus, sistemul de baterii interschimbabile permite curățarea continuă prin achiziționarea unei baterii suplimentare. Mânerul ergonomic, cu elemente moi, îmbunătățește manevrabilitatea și confortul în utilizare față de modelul anterior. Aparatul este prevăzut cu distanțiere pe duza de aspirare, asigurând rezultate mai bune chiar și pe margini. Setul include o sticlă pulverizatoare, o lavetă din microfibră, o duză de aspirare îngustă pentru ferestre cu grilaj, o racletă pentru îndepărtarea murdăriei persistente și o lavetă din microfibră suplimentară, cu un conținut ridicat de fibre abrazive, ideală pentru curățarea eficientă a ferestrelor exterioare.exterior. .