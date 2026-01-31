Kärcher redefinește curățenia geamurilor cu noul WV 6 Bath Edition! Evoluția aspiratorului nostru de geamuri fără fir aduce o flexibilitate sporită datorită tehnologiei inovatoare a lamelei și unei autonomii remarcabile de 100 de minute. Acum puteți curăța suprafețe mari fără întreruperi, iar noul profil de aspirare mai lat asigură rezultate impecabile dintr-o singură trecere. Planificați-vă sesiunile de curățenie eficient, verificând în timp real autonomia rămasă pe afișajul integrat. Bucurați-vă de geamuri perfect curate, fără urme, și de o curățare igienică, fără contact cu apa murdară. WV 6 Bath Edition, împreună cu profilul albastru și laveta din microfibră, este aliatul ideal împotriva condensului și a petelor de apă, inclusiv în baia dumneavoastră.