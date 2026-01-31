Aspirator geamuri WV 6 Bath Edition
Descoperă noul WV 6 Bath Edition! Cu tehnologia revoluționară a lamelei, curățarea geamurilor și a suprafețelor din baie devine incredibil de ușoară și flexibilă. Fără cabluri, fără efort, pentru o casă strălucitoare!
Kärcher redefinește curățenia geamurilor cu noul WV 6 Bath Edition! Evoluția aspiratorului nostru de geamuri fără fir aduce o flexibilitate sporită datorită tehnologiei inovatoare a lamelei și unei autonomii remarcabile de 100 de minute. Acum puteți curăța suprafețe mari fără întreruperi, iar noul profil de aspirare mai lat asigură rezultate impecabile dintr-o singură trecere. Planificați-vă sesiunile de curățenie eficient, verificând în timp real autonomia rămasă pe afișajul integrat. Bucurați-vă de geamuri perfect curate, fără urme, și de o curățare igienică, fără contact cu apa murdară. WV 6 Bath Edition, împreună cu profilul albastru și laveta din microfibră, este aliatul ideal împotriva condensului și a petelor de apă, inclusiv în baia dumneavoastră.
Caracteristici si beneficii
Tehnologie îmbunătățită a lamelorLamela inovatoare lungă și mai flexibilă, ideală pentru aplicații aproape de podea.
Durată îndelungată de funcționare a baterieiTimpul de funcționare a bateriei de peste 100 de minute al Window Vac permite o curățare neîntreruptă.
Lamela detașabilăLamela poate fi detașată de duza de aspirare și curățată după fiecare utilizare.
Golirea rapidă și igienică a rezervorului
- Goliți rapid și simplu rezervorul fără a intra în contact cu apa murdară.
Silințios
- Zgomotul redus al aspiratorului pentru geamuri face munca chiar mai confortabilă.
Afișaj care indică minutele rămase de funcționare a bateriei
- Afișajul indică durata minutelor de funcționare ale bateriei. Curățarea poate fi planificată mai ușor.
Original
- Calitate originală Kärcher, de la inventatorul aspiratorului de geamuri.
De 3 ori mai rapid
- Curățarea geamurilor este de trei ori mai rapidă cu Window Vac decât prin metode convenționale.
Rezultat fără picături și urme
- Datorită aspirării apei, urmele deranjante nu mai există. Pentru geamuri curate, strălucitoare.
Aplicații multiple
- Potrivit pentru toate suprafețele netede, cum ar fi faianța, oglinzile sau cabinele de duș.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Lățime de lucru cu duza de aspirare (mm)
|280
|Capacitate rezervor de apă murdară (ml)
|150
|Timpul de lucru al acumulatorului (min)
|100
|Durata de încărcare al acumulatorului (min)
|170
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Performanță per încărcare a bateriei (m²)
|approx. 300
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|100 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Culoarea
|Alb
|Greutate (inclusiv acumulator) (kg)
|0,8
|Greutate fără accesorii (kg)
|0,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|126 x 280 x 310
Pachet de livrare
- Laveta microfibre
- Racletă, lată: 1 x
Echipament
- Duza de aspirare
- Duză de aspirare interschimbabilă
Video
Domenii de intrebuintare
- Suprafețe netede
- Faianță
- Gresie și faianță
- Oglinzi
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Mese de sticlă
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.