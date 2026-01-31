Aspirator geamuri WV 6 Bath Edition

Descoperă noul WV 6 Bath Edition! Cu tehnologia revoluționară a lamelei, curățarea geamurilor și a suprafețelor din baie devine incredibil de ușoară și flexibilă. Fără cabluri, fără efort, pentru o casă strălucitoare!

Kärcher redefinește curățenia geamurilor cu noul WV 6 Bath Edition! Evoluția aspiratorului nostru de geamuri fără fir aduce o flexibilitate sporită datorită tehnologiei inovatoare a lamelei și unei autonomii remarcabile de 100 de minute. Acum puteți curăța suprafețe mari fără întreruperi, iar noul profil de aspirare mai lat asigură rezultate impecabile dintr-o singură trecere. Planificați-vă sesiunile de curățenie eficient, verificând în timp real autonomia rămasă pe afișajul integrat. Bucurați-vă de geamuri perfect curate, fără urme, și de o curățare igienică, fără contact cu apa murdară. WV 6 Bath Edition, împreună cu profilul albastru și laveta din microfibră, este aliatul ideal împotriva condensului și a petelor de apă, inclusiv în baia dumneavoastră.

Caracteristici si beneficii
Aspirator geamuri WV 6 Bath Edition: Tehnologie îmbunătățită a lamelor
Tehnologie îmbunătățită a lamelor
Lamela inovatoare lungă și mai flexibilă, ideală pentru aplicații aproape de podea.
Aspirator geamuri WV 6 Bath Edition: Durată îndelungată de funcționare a bateriei
Durată îndelungată de funcționare a bateriei
Timpul de funcționare a bateriei de peste 100 de minute al Window Vac permite o curățare neîntreruptă.
Aspirator geamuri WV 6 Bath Edition: Lamela detașabilă
Lamela detașabilă
Lamela poate fi detașată de duza de aspirare și curățată după fiecare utilizare.
Golirea rapidă și igienică a rezervorului
  • Goliți rapid și simplu rezervorul fără a intra în contact cu apa murdară.
Silințios
  • Zgomotul redus al aspiratorului pentru geamuri face munca chiar mai confortabilă.
Afișaj care indică minutele rămase de funcționare a bateriei
  • Afișajul indică durata minutelor de funcționare ale bateriei. Curățarea poate fi planificată mai ușor.
Original
  • Calitate originală Kärcher, de la inventatorul aspiratorului de geamuri.
De 3 ori mai rapid
  • Curățarea geamurilor este de trei ori mai rapidă cu Window Vac decât prin metode convenționale.
Rezultat fără picături și urme
  • Datorită aspirării apei, urmele deranjante nu mai există. Pentru geamuri curate, strălucitoare.
Aplicații multiple
  • Potrivit pentru toate suprafețele netede, cum ar fi faianța, oglinzile sau cabinele de duș.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Lățime de lucru cu duza de aspirare (mm) 280
Capacitate rezervor de apă murdară (ml) 150
Timpul de lucru al acumulatorului (min) 100
Durata de încărcare al acumulatorului (min) 170
Tipul bateriei. Acumulatori Li-Ion
Performanță per încărcare a bateriei (m²) approx. 300
Numărul fazelor de curent (Ph) 1
Tensiune (V) 100 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Culoarea Alb
Greutate (inclusiv acumulator) (kg) 0,8
Greutate fără accesorii (kg) 0,8
Greutate cu ambalaj (kg) 1,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 126 x 280 x 310

Pachet de livrare

  • Laveta microfibre
  • Racletă, lată: 1 x

Echipament

  • Duza de aspirare
  • Duză de aspirare interschimbabilă
Aspirator geamuri WV 6 Bath Edition

Video

Domenii de intrebuintare
  • Suprafețe netede
  • Faianță
  • Gresie și faianță
  • Oglinzi
  • Ferestre și suprafațe din sticlă
  • Mese de sticlă
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb

Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.