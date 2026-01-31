Kärcher a îmbunătățit încă o dată aspiratorul de geamuri fără fir original și a dezvoltat WV 6 Plus, un model și mai flexibil, cu o tehnologie inovatoare pentru lamele și o durată de viață mai lungă a bateriei. Noua lamelă de aspirare extinsă permite aspirarea întregii suprafețe fără întrerupere. Cu o durată de funcționare foarte lungă, de 100 de minute, aspiratorul de geamuri fără fir este și mai durabil. Iar datorită afișajului care arată la minut autonomia rămasă a bateriei, curățarea poate fi planificată cu precizie. Ca de obicei, combinația inteligentă dintre sticla cu pulverizator și laveta de ștergere din microfibră, precum și funcția de aspirare a aspiratorului de ferestre asigură o curățare extrem de eficientă și ferestre strălucitor de curate - fără dungi sau reziduuri. În plus, aspiratorul de geamuri fără fir ergonomic Kärcher WV 6 Plus permite o curățare deosebit de igienică a ferestrelor, deoarece nu există contact direct cu apa murdară.