Aspirator geamuri WV 6 Plus
Cu o tehnologie a lamelei de aspirare inovatoare și o versatilitate sporită: aspiratorul de geamuri WV 6 Plus asigură geamuri curate și fără urme în cel mai scurt timp.
Kärcher a îmbunătățit încă o dată aspiratorul de geamuri fără fir original și a dezvoltat WV 6 Plus, un model și mai flexibil, cu o tehnologie inovatoare pentru lamele și o durată de viață mai lungă a bateriei. Noua lamelă de aspirare extinsă permite aspirarea întregii suprafețe fără întrerupere. Cu o durată de funcționare foarte lungă, de 100 de minute, aspiratorul de geamuri fără fir este și mai durabil. Iar datorită afișajului care arată la minut autonomia rămasă a bateriei, curățarea poate fi planificată cu precizie. Ca de obicei, combinația inteligentă dintre sticla cu pulverizator și laveta de ștergere din microfibră, precum și funcția de aspirare a aspiratorului de ferestre asigură o curățare extrem de eficientă și ferestre strălucitor de curate - fără dungi sau reziduuri. În plus, aspiratorul de geamuri fără fir ergonomic Kärcher WV 6 Plus permite o curățare deosebit de igienică a ferestrelor, deoarece nu există contact direct cu apa murdară.
Caracteristici si beneficii
Tehnologie îmbunătățită a lamelorLamela inovatoare lungă și mai flexibilă, ideală pentru aplicații aproape de podea.
Durată îndelungată de funcționare a baterieiTimpul de funcționare a bateriei de peste 100 de minute al Window Vac permite o curățare neîntreruptă.
Lamela detașabilăLamela poate fi detașată de duza de aspirare și curățată după fiecare utilizare.
Golirea rapidă și igienică a rezervorului
- Goliți rapid și simplu rezervorul fără a intra în contact cu apa murdară.
Silințios
- Zgomotul redus al aspiratorului pentru geamuri face munca chiar mai confortabilă.
Afișaj care indică minutele rămase de funcționare a bateriei
- Afișajul indică durata minutelor de funcționare ale bateriei. Curățarea poate fi planificată mai ușor.
Original
- Calitate originală Kärcher, de la inventatorul aspiratorului de geamuri.
De 3 ori mai rapid
- Curățarea geamurilor este de trei ori mai rapidă cu Window Vac decât prin metode convenționale.
Rezultat fără picături și urme
- Datorită aspirării apei, urmele deranjante nu mai există. Pentru geamuri curate, strălucitoare.
Aplicații multiple
- Potrivit pentru toate suprafețele netede, cum ar fi faianța, oglinzile sau cabinele de duș.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Lățime de lucru cu duza de aspirare (mm)
|280
|Capacitate rezervor de apă murdară (ml)
|150
|Timpul de lucru al acumulatorului (min)
|100
|Durata de încărcare al acumulatorului (min)
|170
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Performanță per încărcare a bateriei (m²)
|approx. 300
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|100 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Culoarea
|Alb
|Greutate (inclusiv acumulator) (kg)
|0,8
|Greutate fără accesorii (kg)
|0,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|126 x 280 x 310
Pachet de livrare
- Sticlă de pulverizare Extra cu pânză de ștergere din microfibră
- Detergent: Aspirator de geamuri RM 503, 20 ml
Echipament
- Duza de aspirare
- Duză de aspirare interschimbabilă
Domenii de intrebuintare
- Suprafețe netede
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Oglinzi
- Gresie și faianță
- Mese de sticlă
- Faianță
