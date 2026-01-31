Aspiratorul de geamuri WV 6 Plus Multi Edition, alimentat cu acumulator, impresionează utilizatorii cu tehnologia inovatoare a lamei și durata lungă de funcționare a acumulatorului. Lamela de aspirare mai lungă permite îndepărtarea excesului de lichid de pe suprafețe fără întrerupere. Ediția specială nu doar curăță eficient, ci și cu stil: Aceasta include trei lamele suplimentare de culori diferite, care pot fi atașate, oferind aspiratorului de geamuri o nuanță individuală. În plus, aspiratorul cu acumulator are o autonomie foarte mare, de 100 de minute, ceea ce înseamnă că puteți continua să lucrați și mai mult timp. De asemenea, vă puteți planifica cu precizie curățenia datorită afișajului care indică minutele rămase de funcționare. Ca de obicei, combinația inteligentă dintre sticla cu pulverizator și laveta din microfibră, împreună cu funcția de aspirare, garantează o curățare extrem de eficientă și geamuri strălucitor de curate - fără dungi sau reziduuri. În plus, aspiratorul ergonomic Kärcher WV 6 Plus asigură o curățare deosebit de igienică a geamurilor, deoarece nu există un contact direct cu apa murdară.