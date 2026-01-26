Aspirator geamuri WV 7 Signature Line
Aspiratorul pentru geamuri fără fir WV 7 Signature Line, este dotat cu duză de aspirație inovatoare. Setul include sticla de pulverizare, 2 lavete, detergent și o cutie de depozitare.
Doar produsele noastre cele mai inovatoare și performante poartă semnătura pionierului în tehnologie și fondatorului companiei - Alfred Kärcher. Noul WV 7 Signature Line: recunoscut la prima vedere ca cel mai bun dispozitiv în categoria sa de produse Kärcher și noul nostru standard în aspiratoarele pentru geamuri. Designul său elegant, redus la esențial, face curățarea și mai comodă și fără efort. Cu caracteristici unice precum suportul pentru aplicație pentru pornirea inițială, sfaturi de curățare și multe altele, precum și lama de cauciuc pentru ștergere îmbunătățită, devine chiar mai ușor să redai ferestrelor și tuturor suprafețelor netede factorul WOW.
Caracteristici si beneficii
Beneficiile Signature LineSemnătura fondatorului companiei, Alfred Kärcher, atestă produsul ca fiind cel mai bun dispozitiv Kärcher din categoria sa. Alte beneficii exclusive includ suportul pentru aplicații și o garanție extinsă.
Cutie de depozitare exclusivăPentru depozitarea practică a aspiratorului de geamuri asamblat, incl. accesorii.
Tehnologie îmbunătățită a lamelorLamela inovatoare lungă și mai flexibilă, ideală pentru aplicații aproape de podea.
Afișaj care indică minutele rămase de funcționare a bateriei
- Timpul de funcționare a bateriei de peste 100 de minute al Window Vac permite o curățare neîntreruptă.
Design ergonomic
- Compact și ușor, cu mâner ergonomic pentru confort maxim.
Lamela detașabilă
- Lamela poate fi detașată de duza de aspirare și curățată după fiecare utilizare.
Golirea rapidă și igienică a rezervorului
- Schimbarea și înlocuirea igienică a rezervorului de apă murdară fară a veni în contact cu murdăria
De 3 ori mai rapid
- Curățarea geamurilor este de trei ori mai rapidă cu Window Vac decât prin metode convenționale.
Rezultat fără picături și urme
- Datorită aspirării apei, urmele deranjante nu mai există. Pentru geamuri curate, strălucitoare.
Aplicații multiple
- Potrivit pentru toate suprafețele netede, cum ar fi faianța, oglinzile sau cabinele de duș.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Lățime de lucru cu duza de aspirare (mm)
|280
|Lăţime de lucru cu duza de aspirare îngustă (mm)
|170
|Capacitate rezervor de apă murdară (ml)
|150
|Timpul de lucru al acumulatorului (min)
|100
|Durata de încărcare al acumulatorului (min)
|170
|Performanță per încărcare a bateriei (m²)
|approx. 300
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|100 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|0,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|126 x 280 x 310
Pachet de livrare
- Sticlă de pulverizare Extra cu pânză de ștergere din microfibră
- Detergent: Aspirator de geamuri RM 503, 20 ml
- Duză de aspirație îngustă
- pânză microfibră outdoor: 1 x
- Răzuitor murdărie
Echipament
- Duza de aspirare
Video
Domenii de intrebuintare
- Suprafețe netede
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Oglinzi
- Gresie și faianță
- Mese de sticlă
- Faianță
Accesorii
Detergenti
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.