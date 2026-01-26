Aspirator geamuri WV 7 Signature Line

Aspiratorul pentru geamuri fără fir WV 7 Signature Line, este dotat cu duză de aspirație inovatoare. Setul include sticla de pulverizare, 2 lavete, detergent și o cutie de depozitare.

Doar produsele noastre cele mai inovatoare și performante poartă semnătura pionierului în tehnologie și fondatorului companiei - Alfred Kärcher. Noul WV 7 Signature Line: recunoscut la prima vedere ca cel mai bun dispozitiv în categoria sa de produse Kärcher și noul nostru standard în aspiratoarele pentru geamuri. Designul său elegant, redus la esențial, face curățarea și mai comodă și fără efort. Cu caracteristici unice precum suportul pentru aplicație pentru pornirea inițială, sfaturi de curățare și multe altele, precum și lama de cauciuc pentru ștergere îmbunătățită, devine chiar mai ușor să redai ferestrelor și tuturor suprafețelor netede factorul WOW.

Caracteristici si beneficii
Semnătura fondatorului companiei, Alfred Kärcher, atestă produsul ca fiind cel mai bun dispozitiv Kärcher din categoria sa. Alte beneficii exclusive includ suportul pentru aplicații și o garanție extinsă.
Pentru depozitarea practică a aspiratorului de geamuri asamblat, incl. accesorii.
Lamela inovatoare lungă și mai flexibilă, ideală pentru aplicații aproape de podea.
Afișaj care indică minutele rămase de funcționare a bateriei
  • Timpul de funcționare a bateriei de peste 100 de minute al Window Vac permite o curățare neîntreruptă.
Design ergonomic
  • Compact și ușor, cu mâner ergonomic pentru confort maxim.
Lamela detașabilă
  • Lamela poate fi detașată de duza de aspirare și curățată după fiecare utilizare.
Golirea rapidă și igienică a rezervorului
  • Schimbarea și înlocuirea igienică a rezervorului de apă murdară fară a veni în contact cu murdăria
De 3 ori mai rapid
  • Curățarea geamurilor este de trei ori mai rapidă cu Window Vac decât prin metode convenționale.
Rezultat fără picături și urme
  • Datorită aspirării apei, urmele deranjante nu mai există. Pentru geamuri curate, strălucitoare.
Aplicații multiple
  • Potrivit pentru toate suprafețele netede, cum ar fi faianța, oglinzile sau cabinele de duș.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Lățime de lucru cu duza de aspirare (mm) 280
Lăţime de lucru cu duza de aspirare îngustă (mm) 170
Capacitate rezervor de apă murdară (ml) 150
Timpul de lucru al acumulatorului (min) 100
Durata de încărcare al acumulatorului (min) 170
Performanță per încărcare a bateriei (m²) approx. 300
Numărul fazelor de curent (Ph) 1
Tensiune (V) 100 / 240
Frecvență (Hz) 50 / 60
Culoarea Alb
Greutate fără accesorii (kg) 0,8
Greutate cu ambalaj (kg) 2
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 126 x 280 x 310

Pachet de livrare

  • Sticlă de pulverizare Extra cu pânză de ștergere din microfibră
  • Detergent: Aspirator de geamuri RM 503, 20 ml
  • Duză de aspirație îngustă
  • pânză microfibră outdoor: 1 x
  • Răzuitor murdărie

Echipament

  • Duza de aspirare
Video

Domenii de intrebuintare
  • Suprafețe netede
  • Ferestre și suprafațe din sticlă
  • Oglinzi
  • Gresie și faianță
  • Mese de sticlă
  • Faianță
