Doar produsele noastre cele mai inovatoare și performante poartă semnătura pionierului în tehnologie și fondatorului companiei - Alfred Kärcher. Noul WV 7 Signature Line: recunoscut la prima vedere ca cel mai bun dispozitiv în categoria sa de produse Kärcher și noul nostru standard în aspiratoarele pentru geamuri. Designul său elegant, redus la esențial, face curățarea și mai comodă și fără efort. Cu caracteristici unice precum suportul pentru aplicație pentru pornirea inițială, sfaturi de curățare și multe altele, precum și lama de cauciuc pentru ștergere îmbunătățită, devine chiar mai ușor să redai ferestrelor și tuturor suprafețelor netede factorul WOW.