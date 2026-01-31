Bucură-te de curățarea podelelor fără efort cu robotul inteligent RVF 7 Comfort Extra. Robotul aspirator și mop inovator nu doar că curăță podelele dure, dar și covoarele cu fir scurt și face acest lucru complet autonom. Datorită navigației inteligente LiDAR, camerei și tehnologiei AI, recunoaște obstacolele și se deplasează cu precizie prin toate încăperile. Cu o putere de aspirare de până la 13.000 de pascali, îndepărtează cu ușurință murdăria în timpul curățării uscate, în timp ce tehnologia dovedită a rolelor Kärcher asigură o curățare umedă excelentă. Stația multifuncțională a RVF 7 Comfort Extra oferă și mai multă autonomie. De îndată ce nu mai există apă proaspătă sau containerele pentru apă murdară și murdăria uscată sunt pline, RVF 7 Comfort Extra se deplasează automat la stație. Acolo se realimentează cu apă proaspătă, iar apa murdară și murdăria uscată sunt eliminate – totul fără nicio intervenție. Controlează RVF 7 Comfort Extra comod prin aplicație și bucură-te de mai mult timp liber, în timp ce locuința ta rămâne impecabil de curată.