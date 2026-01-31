Aspirator robot cu spălare cu rolă RVF 7 Comfort Extra
Aspiră și spală autonom: RVF 7 Comfort Extra, echipat cu cameră și AI, curăță podelele dure și covoarele cu fir scurt, în timp ce stația multifuncțională oferă și mai multă autonomie.
Bucură-te de curățarea podelelor fără efort cu robotul inteligent RVF 7 Comfort Extra. Robotul aspirator și mop inovator nu doar că curăță podelele dure, dar și covoarele cu fir scurt și face acest lucru complet autonom. Datorită navigației inteligente LiDAR, camerei și tehnologiei AI, recunoaște obstacolele și se deplasează cu precizie prin toate încăperile. Cu o putere de aspirare de până la 13.000 de pascali, îndepărtează cu ușurință murdăria în timpul curățării uscate, în timp ce tehnologia dovedită a rolelor Kärcher asigură o curățare umedă excelentă. Stația multifuncțională a RVF 7 Comfort Extra oferă și mai multă autonomie. De îndată ce nu mai există apă proaspătă sau containerele pentru apă murdară și murdăria uscată sunt pline, RVF 7 Comfort Extra se deplasează automat la stație. Acolo se realimentează cu apă proaspătă, iar apa murdară și murdăria uscată sunt eliminate – totul fără nicio intervenție. Controlează RVF 7 Comfort Extra comod prin aplicație și bucură-te de mai mult timp liber, în timp ce locuința ta rămâne impecabil de curată.
Caracteristici si beneficii
Tehnologie dovedită a roleiRola rotativă este umezită continuu cu apă curată și ștearsă complet după fiecare rotație. Acest lucru garantează o curățare umedă igienică și eficientă a pardoselilor dure.
Detectare inteligentă a murdărieiRVF 7 Comfort Extra detectează gradul de murdărie și apoi reglează automat parametrii de curățare pentru a asigura o curățare eficientă și temeinică.
Cameră live cu acces de la distanțăPuteți accesa camera live a dispozitivului RVF 7 Comfort Extra conectat în orice moment prin intermediul aplicației, ceea ce vă permite să vă monitorizați propria locuință atunci când sunteți plecat.
Navigație precisă cu LiDAR și inteligență artificială
- Permite detectarea rapidă și precisă a încăperilor, chiar și în întuneric. Astfel, robotul aspirator își păstrează mereu orientarea și curăță fiabil.
- Senzorul laser suplimentar și camera inteligentă recunosc obiectele mici sau plate, cum ar fi pantofi, șosete sau cabluri, invizibile pentru LiDAR.
- Dacă sistemul de camere laser detectează obstacole, acestea sunt integrate în hărțile salvate.
Perie principală și role retractabile, cu tehnologie anti-încâlcire a părului
- Dacă RVF 7 Comfort Extra detectează murdărie umedă sau lichid pe podea, peria principală de aspirare uscată se ridică automat.
- Dacă RVF 7 Comfort Extra detectează un covor în timpul curățării umede, rola mopului este ridicată automat pentru a proteja covorul de umezeală (reglabil individual în aplicație).
- Peria principală este echipată cu un element special anti-încâlcare a părului, astfel încât părul lung se înfășoară mult mai greu în perie și poate fi îndepărtat mult mai ușor.
Sistem cu două rezervoare și senzor integrat
- Rolele din microfibră sunt umezite continuu cu apă din rezervorul de apă curată, iar apa murdară este colectată într-un rezervor separat. Pentru podele curate – de fiecare dată când ștergi.
Stație multifuncțională
- Stația multifuncțională golește și umple rezervoarele de apă și golește recipientul pentru murdărie uscată automat. Robotul continuă apoi curățenia de unul singur.
- După fiecare ciclu de curățare, rola mopului este curățată automat cu apă caldă și apoi uscată cu aer cald.
Schimbare mod printr-o simplă apăsare a butonului
- Schimbarea rapidă și ușoară a modului de curățare se face printr-o simplă apăsare a butonului, direct pe aparat sau la stația multifuncțională. Funcționarea este intuitivă, convenabilă și posibilă fără aplicație.
Rolă lavabilă în mașina de spălat
- Rola mopului poate fi spălată la mașina de spălat până la 60 °C. Astfel, chiar și murdăria încăpățânată acumulată în rola din microfibră de-a lungul timpului poate fi îndepărtată eficient.
- O altă opțiune pentru curățarea rolei din microfibră, pe lângă curățarea în stația multifuncțională.
Control simplu din aplicație
- Setarea personalizată a parametrilor de curățare: crearea hărților pentru diferite tipuri de podele, configurarea zonelor interzise, denumirea camerelor, stabilirea orelor de curățare și multe altele.
- Puterea de aspirare, consumul de apă și alte setări de curățare pot fi configurate individual pentru fiecare cameră.
- Progresul curățeniei poate fi urmărit în timp real, iar rapoarte detaliate de curățare pot fi accesate.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Timp de incarcare acumulator (min)
|230
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Tensiune acumulator (V)
|14,4
|Capacitatea bateriei (Ah)
|5,2
|Nivelul de putere acustică. (dB(A))
|< 67
|Putere de aspirație (Pa)
|max. 13000
|Rezervor de apă curată (ml)
|300
|Rezervor apă murdară (ml)
|130
|Container pentru deșeuri (ml)
|250
|Durata de curăţare per încărcare (min)
|150 (aspirare)
|Capacitate pe suprafață (m²)
|160 (aspirare) / 60 (aspirator și mop)
|Rezervor de apă curată pentru stația multifuncțională (l)
|3
|Rezervor de apă murdară pentru stația multifuncțională (l)
|2,4
|Sac filtrant pentru stația multifuncțională (l)
|4
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 / 240 / 50 / 60
|Dimensiunile robotului (L x l x î) (mm)
|105
|Diametrul robotului (mm)
|360
|Dimensiuni stație multifuncțională (L x l x î) (mm)
|450 x 400 x 520
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|5,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|20,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|350 x 350 x 105
Pachet de livrare
- Perie de curățare
- Detergent: Detergent Universal RM 536, 500 ml, Solutie antispumare fără miros, 2 x 30 ml
- Container pentru deșeuri
- Cantitate saci de filtrare: 5 Bucată
- Perie laterală: 4 x
- Unitate pentru laveta de ștergere
- Rola din microfibre: 2 Bucată
- Filtru: 2 x
- Accesoriu de curățare
- Rezervor de apă curată
- Rezervor apă murdară
- Stație multifuncțională
Echipament
- Senzori de cădere
- Curățare autonomă
- Detectarea murdăriei cu AI
- Detectarea obstacolelor cu AI
- Cameră video în timp real
- Senzor pentru identificare covor
- Funcționare prin intermediul aplicației
- Conexiune prin WLAN
- Conexiune prin Bluetooth
- servicii/funcții inteligente în aplicație
- Ieșire vocală
- Sistem de navigație cu laser (LiDAR)
- Funcția temporizator: Posibilitate de temporizatoare multiple
- Curățare uscată
- Curățare combinată (umedă + uscată)
- Curățare autonomă: Apa fierbinte
- Uscare automată a mopului: Fierbinte
- Umplere automată a rezervorului
- Golire automată a rezervorului
- Golire automată a murdăriei uscate
- Curăță aproape de margine
- Perie de curățare retractabilă
- Mop retractabil
- Material sac de filtrare: Pâslă
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Pe covoare cu fire scurte
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.