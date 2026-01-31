Fără cablu. Fără limite: Aspiratorul cu baterie WD 2-18 pentru aspirare umed și uscat funcționează pe platforma de baterii Kärcher de 18 V și oferă flexibilitate maximă, design compact și libertate de mișcare. Aparatul combină perfect un furtun de aspirare de 1,8 metri lungime și o duză de podea, poate îndepărta murdăria umedă, fină sau grosieră în cel mai scurt timp. Dispozitivul este echipat, de asemenea, cu un recipient robust din plastic de 12 litri, precum și cu un sac de filtrare din fleece. Depozitarea furtunului de aspirare economisește spațiu; pur și simplu îl prindeți în mod sigur de corpul dispozitivului. Alte caracteristici includ funcția practică de suflare pentru zonele în care nu este posibilă aspirarea, compartimentul de depozitare pentru unelte și obiecte mici, comutatorul rotativ pentru a porni și opri cu ușurință dispozitivul, mânerul de transport ergonomic, precum și sistemul de blocare "Pull & Push" care permite deschiderea și închiderea ușoară a recipientului. Setul include bateria Kärcher de 18 V/2,5 Ah și un încărcător.