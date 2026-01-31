Aspirator umed-uscat cu acumulator WD 2-18 V Battery Set
Aspiratorul WD 2-18 pentru aspirare umed-uscat conține platforma cu baterie de 18 V. Cu recipient de plastic de 12 litri, furtun de aspirare de 1,8 metri și funcție de suflare.
Fără cablu. Fără limite: Aspiratorul cu baterie WD 2-18 pentru aspirare umed și uscat funcționează pe platforma de baterii Kärcher de 18 V și oferă flexibilitate maximă, design compact și libertate de mișcare. Aparatul combină perfect un furtun de aspirare de 1,8 metri lungime și o duză de podea, poate îndepărta murdăria umedă, fină sau grosieră în cel mai scurt timp. Dispozitivul este echipat, de asemenea, cu un recipient robust din plastic de 12 litri, precum și cu un sac de filtrare din fleece. Depozitarea furtunului de aspirare economisește spațiu; pur și simplu îl prindeți în mod sigur de corpul dispozitivului. Alte caracteristici includ funcția practică de suflare pentru zonele în care nu este posibilă aspirarea, compartimentul de depozitare pentru unelte și obiecte mici, comutatorul rotativ pentru a porni și opri cu ușurință dispozitivul, mânerul de transport ergonomic, precum și sistemul de blocare "Pull & Push" care permite deschiderea și închiderea ușoară a recipientului. Setul include bateria Kärcher de 18 V/2,5 Ah și un încărcător.
Caracteristici si beneficii
Baterie de 18 V care poate fi schimbatăOferă posibilitatea de a lucra fără a fi nevoie de o sursă de alimentare și prin urmare, să atingă o libertate maximă de mișcare. Tehnologia în timp real cu afișaj LCD pentru acumulatori indică timpul de funcționare rămas, timpul de încărcare rămas și capacitatea bateriei. Compatibil cu toate dispozitivele din platforma de alimentare cu baterie Kärcher de 18 V.
Depozitare practică a accesoriilorDepozitarea accesoriilor într-un mod care economisește spațiu, sigur și ușor accesibil. Dispozitiv compact
Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatuluiEconomisirea spatiului datorita prinderi furtunului pe capacul aparatului. Mecanisme de fixare intuitive pentru utilizatorii stângaci și dreptaci.
Spațiu de depozitare
- Pentru depozitarea în siguranță a sculelor și a pieselor mici, cum ar fi șuruburile sau cuiele.
Funcție de suflare
- Peste tot unde nu este posibilă aspirarea, ajută funcția practică de suflare
- Îndepărtarea fără efort a murdăriei, de exemplu, de pe o suprafață cu pietriș.
Sac de filtrare din fleece
- Material fleece triplu stratificat, rezistent la rupere.
- Pentru o putere de aspirare de durată mai mare și o retenție remarcabilă a prafului.
Depozitarea intermediară a mânerului pe capacul dispozitivului
- Așezați rapid mânerul pe capacul aparatului atunci când luați o pauză de la lucru.
Aparatul, furtunul de aspirare și duza de podea sunt adaptate în mod optim.
- Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai mici și mai mari
- Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării
Sistem de blocare „Pull & Push"
- Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipientului.
Mâner pentru transportare ergonomică
- Permite transportarea convenabilă a aparatului
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Platforma bateriei.
|Platforma bateriei de 18 V
|puterea nominală de intrare (W)
|270
|Putere de aspirație (W)
|70
|Vacuum (mbar)
|max. 105
|Debit aer (l/s)
|max. 28
|Capacitatea recipientului de murdarie. (l)
|12
|Material container
|Plastic
|Componentă de culoare
|Capacul aparatului Galben Recipient Galben Bara de protecție a aparatului Galben
|Dimensiunea nominală a accesoriului (mm)
|35
|Tipul bateriei.
|Baterie litiu-ion interschimbabilă
|Tensiune (V)
|18
|Capacitate. (Ah)
|2,5
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (min)
|approx. 10 (2,5 Ah)
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul standard. (min)
|300
|Curent de încărcare. (A)
|0,5
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|70
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|3,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|6,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|349 x 328 x 400
Pachet de livrare
- Variantă: Bateria și încărcătorul de baterii sunt incluse
- Acumulator: Baterie de 18 V / 2,5 Ah (1 buc.)
- Încărcător.: Încărcător baterie standard 18 V (1 buc.)
- Lungime furtun de aspirare: 1.8 m
- Tip furtun de aspirare: Cu mâner drept
- Material furtun de aspirare: Plastic
- Cantitate tuburi de aspirare: 2 Bucată
- Lungime tuburi de aspirare: 0.5 m
- Diametru nominal tuburi de aspirare: 35 mm
- Material tuburi de aspirare: Plastic
- Duză de pardoseală umed/uscată: Clips
- Duza pentru spații înguste
- Sac de filtrare din fleece: 1 Bucată, 3-straturi
- Filtru din spumă: 1 Bucată
Echipament
- Afișaj inteligent: integrat în baterie
- Funcție de suflare
- Poziție de parcare
- Mâner pliabil
- Poziția intermediară de parcare a mânerului pe capul aparatului
- Depozitarea furtunului de aspirare pe capul aparatului
- Depozitarea accesoriilor suplimentare pe capul aparatului
- Păstrare accesorii pe aparat
- Bară de protecție
- Roți fără frână: 4 Bucată
Domenii de intrebuintare
- Cameră pentru hobby
- Zone din jurul casei și grădinii
- Casuta de gradina
- Interiorul vechicolului
- Aspirare eficientă a lichidelor
- Garaj
- Pivniță
- Loc de intrare
Accesorii
