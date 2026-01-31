FCV 2 Natural N – Curățenie simplă și ecologică. Curățenia poate fi atât de ușoară și prietenoasă cu mediul datorită detergentului natural pentru podele RM 538N! FCV 2 este un aspirator vertical cu spalare electric 3-în-1, cu funcția inovatoare Xtra!Clean, care aspiră umed, aspiră uscat și spală. Este ideal pentru curățarea pardoselilor dure, a covoarelor și chiar pentru îndepărtarea lichidelor vărsate, economisind până la 50% din timpul dedicat curățeniei.* Poți alege între modul standard, cu distribuție de apă, și modul de aspirare uscată, pentru a face față oricărui tip de murdărie de la praf și păr de animale până la pete dificile. Tehnologia avansată Hygienic!Spin, cu până la 500 de rotații ale rolei pe minut, oferă o curățare eficientă și igienică, eliminând până la 99% dintre bacterii.** Bateria de lungă durată oferă până la 25 de minute de autonomie, suficient pentru a curăța până la 110 m², iar funcția integrată de autocurățare asigură confort maxim și o curățenie completă, fără efort și fără murdărie pe mâini.