Aspirator vertical cu spalare FCV 2 Natural N
3-în-1 Xtra!Clean – aspiră uscat, aspiră umed și spală! Descoperă FCV 2, aspiratorul vertical cu spalare versatil și ușor de manevrat, cu până la 25 de minute de autonomie, două moduri de curățare și detergent natural - ideal pentru toate tipurile de pardoseli, de la cele dure la covoare.
FCV 2 Natural N – Curățenie simplă și ecologică. Curățenia poate fi atât de ușoară și prietenoasă cu mediul datorită detergentului natural pentru podele RM 538N! FCV 2 este un aspirator vertical cu spalare electric 3-în-1, cu funcția inovatoare Xtra!Clean, care aspiră umed, aspiră uscat și spală. Este ideal pentru curățarea pardoselilor dure, a covoarelor și chiar pentru îndepărtarea lichidelor vărsate, economisind până la 50% din timpul dedicat curățeniei.* Poți alege între modul standard, cu distribuție de apă, și modul de aspirare uscată, pentru a face față oricărui tip de murdărie de la praf și păr de animale până la pete dificile. Tehnologia avansată Hygienic!Spin, cu până la 500 de rotații ale rolei pe minut, oferă o curățare eficientă și igienică, eliminând până la 99% dintre bacterii.** Bateria de lungă durată oferă până la 25 de minute de autonomie, suficient pentru a curăța până la 110 m², iar funcția integrată de autocurățare asigură confort maxim și o curățenie completă, fără efort și fără murdărie pe mâini.
Caracteristici si beneficii
Funcție Xtra!Clean 3 în 1: curățare cu mopul, aspirare umeda și aspirare uscatăTimp de curățare redus la jumătate* și curățenie perfectă garantată! Datorită funcției de aspirare integrate care elimină necesitatea de a aspira în prealabil. Două moduri de curățare pentru a acoperi orice tip de murdărie - chiar și cea mai încăpățânată murdărie și cele mai mari reziduuri nu sunt o problemă. Se adaptează la diferite podele pentru o curățare eficientă și completă până la margine - chiar și pe covoare și mochete în modul uscat.
Tehnologie eficientă Hygienic!SpinS-a dovedit că elimină 99%** din toate bacteriile pentru o casă igienică și curată. Rola se rotește la o viteză de până la 500 de rotații pe minut pentru rezultate impecabile. Sistem inteligent cu două rezervoare pentru o alimentare constantă cu apă proaspătă, separată de apa murdară.
Sistem eficient de filtrare Duo!Pure în două etapeSistemul de filtrare în mai multe etape protejează fiabil motorul de umiditate. Filtrare excelentă cu filtru plat plisat foarte eficient - captează eficient chiar și cele mai mici particule din aer. Modul uscat este ideal pentru utilizarea pe covoare și mochete.
Baterie litiu-ion eficientă Comfort!Cell
- Rezultate de curățare impresionante datorită turației ridicate și puterii optime de aspirare și a performanței de ștergere.
- Libertate maximă de mișcare cu o durată de funcționare a bateriei de până la 25 min - ideal pentru suprafețe de până la 110 m².
- Bateria poate fi înlocuită rapid în timpul întreținerii pentru o durată de viață mai lungă a produsului - ușor pentru buget și pentru mediu.
Curățare fără griji cu afișaj LED
- Informații importante, cum ar fi timpul de funcționare rămas sau modul de curățare sunt întotdeauna vizibile.
- Indicație inteligentă a nivelului rezervorului cu protecție la revărsare și oprire automată dacă rezervorul de apă murdară nu este golit.
- Golire și umplere ușoară a rezervorului - fără a intra în contact cu murdăria.
Functie de autocurățare Hygienic System!Clean
- Funcție eficientă de autocurățare cu până la 550 de rotații pe minut ale rolelor - pentru curățare rapidă și comodă fără a intra în contact cu murdăria.
- Depozitare ușoară a dispozitivului și a accesoriilor, chiar și în timpul încărcării.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Performanță de lucru pe încărcare a bateriei (m²)
|110
|Capacitate rezervor apă curată (ml)
|800
|Capacitate rezervor de apă murdară (ml)
|425
|puterea nominală de intrare (W)
|160
|Propulsie
|Motor cu perii
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|100 / 240
|Frecvență (Hz)
|50
|Lățime de lucru a rolei (mm)
|240
|Timp de uscare pardoseli (min)
|2
|Tensiune acumulator (V)
|21,6
|Timpul de lucru al acumulatorului (min)
|max. 25
|Durata de încărcare al acumulatorului (min)
|160
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|3,6
|Greutate cu ambalaj (kg)
|8,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1138 x 268 x 280
* Mopurile cu aspirare Kärcher vă pot reduce la jumătate timpul de curățare, deoarece murdăria obișnuită de uz casnic poate fi îndepărtată de pe pardoseli într-un singur pas, eliminând necesitatea de a aspira înainte de a șterge cu mopul. /
** Pe baza testelor efectuate de un laborator de testare independent.
Pachet de livrare
- Rolă universală pentru suprafețe multiple: 1 Bucată
- Detergent: Detergent natural pentru pardoseli RM 538N, 500 ml
- Stație de încărcare, parcare și curățare
- Perie de curățare
- Filtru de tip evantai: 1 Bucată
- Filtru cu burete: 1 Bucată
Echipament
- Sistem cu două rezervoare
- Sistem de filtrare dublu
- Mod de autocurățare
- Mod standard
- Mod de aspirare uscat
- Indicator de nivel de umplere pentru rezervorul de apă murdară
- Roți de transport
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Covoare cu fir scurt
- Chiar și murdăria persistentă
- Murdărie grosieră
- Murdărie fină
- Murdărie uscată
- Murdărie umedă
- Aspirare eficientă a lichidelor
- Parul animalelor de companie
