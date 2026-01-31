Aspirator vertical cu spalare FCV 3
3-în-1 Xtra!Clean – aspiră umed, aspiră uscat, spală: FCV 3 este mopul-aspirator versatil care combină eficiența cu puterea. Cu o autonomie de până la 30 de minute și modul avansat Advanced!Power, curăță rapid și temeinic pardoselile dure și covoarele.
Pentru podele atât de curate, încât strălucesc. FCV 3 este mopul electric 3-în-1 cu funcția inovatoare Xtra!Clean, care aspiră uscat, aspiră umed și spală, făcând din curățarea pardoselilor dure, a covoarelor și a lichidelor vărsate o sarcină ușoară, economisind până la 50% din timpul dedicat curățeniei*. Alege dintre trei moduri de curățare, modul standard cu distribuție de apă, modul de aspirare uscată și modul Advanced!Power***. Elimină cu ușurință orice murdărie: praf, păr de animale sau pete persistente. Tehnologia avansată Hygienic!Spin, cu până la 500 de rotații ale rolei pe minut, oferă rezultate excelente la spălare și elimină până la 99% dintre bacterii**, pentru o curățenie impecabilă și igienică. În plus, bateria de lungă durată asigură până la 30 de minute de funcționare continuă, suficientă pentru curățarea unei suprafețe de până la 130 m², iar funcția integrată de autocurățare oferă confort maxim și curățenie eficientă, fără să-ți murdărești mâinile.
Caracteristici si beneficii
Funcție Xtra!Clean 3 în 1: curățare cu mopul, aspirare umeda și aspirare uscatăTimp de curățare redus la jumătate* și curățenie perfectă garantată! Datorită funcției de aspirare integrate care elimină necesitatea de a aspira în prealabil. Trei moduri de curățare pentru a acoperi orice tip de murdărie - chiar și cea mai încăpățânată murdărie și cele mai mari reziduuri nu sunt o problemă. Se adaptează la diferite podele pentru o curățare eficientă și completă până la margine - chiar și pe covoare și mochete în modul uscat.
Tehnologie eficientă Hygienic!SpinS-a dovedit că elimină 99%** din toate bacteriile pentru o casă igienică și curată. Rola se rotește la o viteză de până la 500 de rotații pe minut pentru rezultate impecabile. Sistem inteligent cu două rezervoare pentru o alimentare constantă cu apă proaspătă, separată de apa murdară.
Ultra-puternic modul Advanced!PowerÎndepărtează chiar și cea mai încăpățânată murdărie uscată cu o putere de aspirare cu 60% mai mare și o distribuție a apei cu 20% mai mare decât în modul standard. Pardoselile se usucă în cel mai scurt timp, astfel încât se poate merge pe ele imediat.
Sistem eficient de filtrare Duo!Pure în două etape
- Sistemul de filtrare în mai multe etape protejează fiabil motorul de umiditate.
- Filtrare excelentă cu filtru plat plisat foarte eficient - captează eficient chiar și cele mai mici particule din aer.
- Modul uscat este ideal pentru utilizarea pe covoare și mochete.
Baterie litiu-ion eficientă Comfort!Cell
- Rezultate de curățare impresionante datorită turației ridicate și puterii optime de aspirare și a performanței de ștergere.
- Libertate maximă de mișcare cu o durată de funcționare a bateriei de până la 30 min - ideal pentru suprafețe de până la 130 m².
- Bateria poate fi înlocuită rapid în timpul întreținerii pentru o durată de viață mai lungă a produsului - ușor pentru buget și pentru mediu.
Curățare fără griji cu afișaj LED
- Informații importante, cum ar fi timpul de funcționare rămas sau modul de curățare sunt întotdeauna vizibile.
- Indicație inteligentă a nivelului rezervorului cu protecție la revărsare și oprire automată dacă rezervorul de apă murdară nu este golit.
- Golire și umplere ușoară a rezervorului - fără a intra în contact cu murdăria.
Functie de autocurățare Hygienic System!Clean
- Funcție eficientă de autocurățare cu până la 550 de rotații pe minut ale rolelor - pentru curățare rapidă și comodă fără a intra în contact cu murdăria.
- Depozitare ușoară a dispozitivului și a accesoriilor, chiar și în timpul încărcării.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Performanță de lucru pe încărcare a bateriei (m²)
|130
|Capacitate rezervor apă curată (ml)
|800
|Capacitate rezervor de apă murdară (ml)
|425
|puterea nominală de intrare (W)
|160
|Propulsie
|Motor cu perii
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|100 / 240
|Frecvență (Hz)
|50
|Lățime de lucru a rolei (mm)
|240
|Timp de uscare pardoseli (min)
|2
|Tensiune acumulator (V)
|21,6
|Timpul de lucru al acumulatorului (min)
|max. 30
|Durata de încărcare al acumulatorului (min)
|180
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|3,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1138 x 268 x 280
* Mopurile cu aspirare Kärcher vă pot reduce la jumătate timpul de curățare, deoarece murdăria obișnuită de uz casnic poate fi îndepărtată de pe pardoseli într-un singur pas, eliminând necesitatea de a aspira înainte de a șterge cu mopul. /
** Pe baza testelor efectuate de un laborator de testare independent. / Modul Power avansat elimină chiar și murdăria uscată cea mai încăpățânată, cu o putere de aspirație crescută cu 60 la sută și un volum de apă cu 20 la sută mai mare, comparativ cu modul standard.
Pachet de livrare
- Rolă universală pentru suprafețe multiple: 1 Bucată
- Detergent: Detergent Universal RM 536, 30 ml
- Stație de încărcare, parcare și curățare
- Perie de curățare
- Filtru de tip evantai: 1 Bucată
- Filtru cu burete: 1 Bucată
Echipament
- Sistem cu două rezervoare
- Sistem de filtrare dublu
- Mod de autocurățare
- Mod standard
- Mod putere
- Mod de aspirare uscat
- Indicator de nivel de umplere pentru rezervorul de apă murdară
- Roți de transport
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Pe covoare cu fire scurte
- Chiar și murdăria persistentă
- Murdărie grosieră
- Murdărie fină
- Murdărie uscată
- Murdărie umedă
- Aspirare eficientă a lichidelor
- Parul animalelor de companie
