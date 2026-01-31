Pentru podele atât de curate, încât strălucesc. FCV 3 este mopul electric 3-în-1 cu funcția inovatoare Xtra!Clean, care aspiră uscat, aspiră umed și spală, făcând din curățarea pardoselilor dure, a covoarelor și a lichidelor vărsate o sarcină ușoară, economisind până la 50% din timpul dedicat curățeniei*. Alege dintre trei moduri de curățare, modul standard cu distribuție de apă, modul de aspirare uscată și modul Advanced!Power***. Elimină cu ușurință orice murdărie: praf, păr de animale sau pete persistente. Tehnologia avansată Hygienic!Spin, cu până la 500 de rotații ale rolei pe minut, oferă rezultate excelente la spălare și elimină până la 99% dintre bacterii**, pentru o curățenie impecabilă și igienică. În plus, bateria de lungă durată asigură până la 30 de minute de funcționare continuă, suficientă pentru curățarea unei suprafețe de până la 130 m², iar funcția integrată de autocurățare oferă confort maxim și curățenie eficientă, fără să-ți murdărești mâinile.