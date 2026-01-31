Redescoperă podelele impecabile cu FCV 3 Natural N, împreună cu detergentul ecologic pentru pardoseli RM 538N, pentru o curățare sustenabilă. Acest aspirator vertical cu spalare 3 în 1, echipat cu funcția inovatoare Xtra!Clean, aspiră umed, aspiră uscat și spală eficient, transformând curățenia de zi cu zi într-o activitate rapidă și ușoară. Este ideal pentru pardoseli dure, covoare și chiar pentru îndepărtarea lichidelor vărsate, economisind până la 50% din timp*. Alege între trei moduri de curățare: modul standard cu distribuție de apă, modul uscat și modul Advanced!Power***, perfect pentru orice tip de murdărie, de la praf și păr de animale până la pete persistente. Tehnologia avansată Hygienic!Spin, cu până la 500 de rotații pe minut ale rolelor, oferă rezultate excelente la spălare și elimină până la 99% din bacterii**, pentru un nivel ridicat de igienă. În plus, bateria de lungă durată, cu până la 30 de minute de funcționare continuă pentru suprafețe de până la 130 m², împreună cu funcția integrată de autocurățare, îți oferă confort maxim pentru o curățare eficientă, fără efort și fără să te murdărești.