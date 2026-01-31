Aspirator vertical cu spalare FCV 3 Natural N
3-în-1 Xtra!Clean – aspiră uscat, aspiră umed, spală: aspiratorul vertical cu spalare versatil FCV 3, cu o autonomie de 30 de minute, modul Advanced!Power și detergent natural. Ideal pentru pardoseli dure și covoare.
Redescoperă podelele impecabile cu FCV 3 Natural N, împreună cu detergentul ecologic pentru pardoseli RM 538N, pentru o curățare sustenabilă. Acest aspirator vertical cu spalare 3 în 1, echipat cu funcția inovatoare Xtra!Clean, aspiră umed, aspiră uscat și spală eficient, transformând curățenia de zi cu zi într-o activitate rapidă și ușoară. Este ideal pentru pardoseli dure, covoare și chiar pentru îndepărtarea lichidelor vărsate, economisind până la 50% din timp*. Alege între trei moduri de curățare: modul standard cu distribuție de apă, modul uscat și modul Advanced!Power***, perfect pentru orice tip de murdărie, de la praf și păr de animale până la pete persistente. Tehnologia avansată Hygienic!Spin, cu până la 500 de rotații pe minut ale rolelor, oferă rezultate excelente la spălare și elimină până la 99% din bacterii**, pentru un nivel ridicat de igienă. În plus, bateria de lungă durată, cu până la 30 de minute de funcționare continuă pentru suprafețe de până la 130 m², împreună cu funcția integrată de autocurățare, îți oferă confort maxim pentru o curățare eficientă, fără efort și fără să te murdărești.
Caracteristici si beneficii
Funcție Xtra!Clean 3 în 1: curățare cu mopul, aspirare umeda și aspirare uscatăTimp de curățare redus la jumătate* și curățenie perfectă garantată! Datorită funcției de aspirare integrate care elimină necesitatea de a aspira în prealabil. Trei moduri de curățare pentru a acoperi orice tip de murdărie - chiar și cea mai încăpățânată murdărie și cele mai mari reziduuri nu sunt o problemă. Se adaptează la diferite podele pentru o curățare eficientă și completă până la margine - chiar și pe covoare și mochete în modul uscat.
Tehnologie eficientă Hygienic!SpinS-a dovedit că elimină 99%** din toate bacteriile pentru o casă igienică și curată. Rola se rotește la o viteză de până la 500 de rotații pe minut pentru rezultate impecabile. Sistem inteligent cu două rezervoare pentru o alimentare constantă cu apă proaspătă, separată de apa murdară.
Ultra-puternic modul Advanced!PowerÎndepărtează chiar și cea mai încăpățânată murdărie uscată cu o putere de aspirare cu 60% mai mare și o distribuție a apei cu 20% mai mare decât în modul standard. Pardoselile se usucă în cel mai scurt timp, astfel încât se poate merge pe ele imediat.
Sistem eficient de filtrare Duo!Pure în două etape
- Sistemul de filtrare în mai multe etape protejează fiabil motorul de umiditate.
- Filtrare excelentă cu filtru plat plisat foarte eficient - captează eficient chiar și cele mai mici particule din aer.
- Modul uscat este ideal pentru utilizarea pe covoare și mochete.
Baterie litiu-ion eficientă Comfort!Cell
- Rezultate de curățare impresionante datorită turației ridicate și puterii optime de aspirare și a performanței de ștergere.
- Libertate maximă de mișcare cu o durată de funcționare a bateriei de până la 30 min - ideal pentru suprafețe de până la 130 m².
- Bateria poate fi înlocuită rapid în timpul întreținerii pentru o durată de viață mai lungă a produsului - ușor pentru buget și pentru mediu.
Curățare fără griji cu afișaj LED
- Informații importante, cum ar fi timpul de funcționare rămas sau modul de curățare sunt întotdeauna vizibile.
- Indicație inteligentă a nivelului rezervorului cu protecție la revărsare și oprire automată dacă rezervorul de apă murdară nu este golit.
- Golire și umplere ușoară a rezervorului - fără a intra în contact cu murdăria.
Functie de autocurățare Hygienic System!Clean
- Funcție eficientă de autocurățare cu până la 550 de rotații pe minut ale rolelor - pentru curățare rapidă și comodă fără a intra în contact cu murdăria.
- Depozitare ușoară a dispozitivului și a accesoriilor, chiar și în timpul încărcării.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Performanță de lucru pe încărcare a bateriei (m²)
|130
|Capacitate rezervor apă curată (ml)
|800
|Capacitate rezervor de apă murdară (ml)
|425
|puterea nominală de intrare (W)
|160
|Propulsie
|Motor cu perii
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|100 / 240
|Frecvență (Hz)
|50
|Lățime de lucru a rolei (mm)
|240
|Timp de uscare pardoseli (min)
|2
|Tensiune acumulator (V)
|21,6
|Timpul de lucru al acumulatorului (min)
|max. 30
|Durata de încărcare al acumulatorului (min)
|180
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|3,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|8,4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1138 x 268 x 280
* Mopurile cu aspirare Kärcher vă pot reduce la jumătate timpul de curățare, deoarece murdăria obișnuită de uz casnic poate fi îndepărtată de pe pardoseli într-un singur pas, eliminând necesitatea de a aspira înainte de a șterge cu mopul. /
** Pe baza testelor efectuate de un laborator de testare independent. / Modul Power avansat elimină chiar și murdăria uscată cea mai încăpățânată, cu o putere de aspirație crescută cu 60 la sută și un volum de apă cu 20 la sută mai mare, comparativ cu modul standard.
Pachet de livrare
- Rolă universală pentru suprafețe multiple: 1 Bucată
- Detergent: Detergent natural pentru pardoseli RM 538N, 500 ml
- Stație de încărcare, parcare și curățare
- Perie de curățare
- Filtru de tip evantai: 1 Bucată
- Filtru cu burete: 1 Bucată
Echipament
- Sistem cu două rezervoare
- Sistem de filtrare dublu
- Mod de autocurățare
- Mod standard
- Mod putere
- Mod de aspirare uscat
- Indicator de nivel de umplere pentru rezervorul de apă murdară
- Roți de transport
Video
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Pe covoare cu fire scurte
- Chiar și murdăria persistentă
- Murdărie grosieră
- Murdărie fină
- Murdărie uscată
- Murdărie umedă
- Aspirare eficientă a lichidelor
- Parul animalelor de companie
Accesorii
Detergenti
