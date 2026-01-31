Descoperă FCV 4 Dry – dispozitivul complet cu stația de uscare Thermo!Dry care va revoluționa modul în care îți cureți podelele! Aspiratorul-mop 3-în-1 cu funcția inovatoare Xtra!Clean aspiră, spală și usucă, facilitând curățarea podelelor dure, covoarelor și chiar colectarea lichidelor vărsate, economisind până la 50% din timp. Poți alege dintre patru moduri de curățare – modul automat cu senzor de murdărie Dynamic!Control, modul inteligent Stair!Assist, modul de uscare și modul puternic Advanced!Power** – și poți face față oricărui tip de murdărie, fie că este vorba de praf, păr de animale sau pete încăpățânate. Tehnologia avansată Hygienic!Spin, cu până la 500 de rotații ale rolei pe minut, asigură rezultate perfecte la spălare și elimină până la 99% dintre bacterii**, pentru o curățenie igienică. Motorul BLDC puternic și bateria de lungă durată, cu până la 45 de minute autonomie, permit curățarea continuă a până la 200 m². Dispozitivul include și un ecran Vision!Clean de 3,2 inch, funcție auto-start/stop și funcția eficientă de auto-curățare cu uscare la cald Thermo!Dry, precum și o rolă Pure!Roll lavabilă pentru un maximum de confort – fără a intra niciodată în contact cu murdăria.