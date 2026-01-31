Descoperă FCV 4 Natural N – aparatul multifuncțional care îți va revoluționa modul de a curăța podelele și care este deosebit de prietenos cu mediul datorită detergentului natural pentru pardoseli RM 538N! Aspiratorul 3-în-1 cu funcția inovatoare Xtra!Clean aspiră, spală și usucă, făcând curățenia podelelor dure, a covoarelor și chiar a lichidelor vărsate mult mai ușoară, economisind până la 50% din timp*. Alege dintre cele patru moduri de curățare – modul automat cu senzor de murdărie Dynamic!Control, inteligentul Stair!Assist pentru scări, modul de uscare sau puternicul Advanced!Power*** – și fă față oricărui tip de murdărie, fie că este vorba de praf, păr de animale sau pete dificile. Tehnologia revoluționară Hygienic!Spin, cu până la 500 de rotații ale rolei pe minut, nu doar că garantează rezultate perfecte la spălare, dar elimină și până la 99% din bacterii** pentru o curățenie igienică. Motorul BLDC de înaltă performanță și bateria de lungă durată, cu autonomie de până la 45 de minute, permit curățarea a până la 200 m² fără întrerupere. Aparatul este dotat și cu un display Vision!Clean de 3,2 inci, funcție automată de pornire/oprire și autocurățare, precum și cu rolă Pure!Roll lavabilă, pentru confort maxim – totul fără să intri vreodată în contact direct cu murdăria.