Un asistent puternic pentru utilizarea zilnică: aspiratorul de mână CVH 3 cu baterie elimină eficient toate tipurile de murdărie, precum părul, firimiturile și praful, fără a lăsa urme – indiferent de suprafață sau spațiu, chiar și în locurile greu accesibile. Sistemul de filtrare lavabil în doi pași, format dintr-o plasă fină de oțel pentru murdăria grosieră și păr, alături de filtrul HEPA (EN 1822:1998), asigură un aer evacuat extra-curat. Alte avantaje: putere mare de aspirare și durată de viață extinsă datorită motorului silențios BLDC, design compact și ușor, două niveluri de aspirare și o autonomie de până la 20 de minute. Datorită opțiunii convenabile de încărcare prin USB-C, aspiratorul este ideal pentru utilizarea în mașină sau în camping/rulote.