Aspirator de mana CVH Anniversary Edition
Puternic și mereu gata de utilizare datorită bateriei reîncărcabile și încărcării prin USB-C: cu aspiratorul de mână flexibil CVH 3, murdăria nu mai este o problemă – acasă sau în mașină.
Un asistent puternic pentru utilizarea zilnică: aspiratorul de mână CVH 3 cu baterie elimină eficient toate tipurile de murdărie, precum părul, firimiturile și praful, fără a lăsa urme – indiferent de suprafață sau spațiu, chiar și în locurile greu accesibile. Sistemul de filtrare lavabil în doi pași, format dintr-o plasă fină de oțel pentru murdăria grosieră și păr, alături de filtrul HEPA (EN 1822:1998), asigură un aer evacuat extra-curat. Alte avantaje: putere mare de aspirare și durată de viață extinsă datorită motorului silențios BLDC, design compact și ușor, două niveluri de aspirare și o autonomie de până la 20 de minute. Datorită opțiunii convenabile de încărcare prin USB-C, aspiratorul este ideal pentru utilizarea în mașină sau în camping/rulote.
Caracteristici si beneficii
Performanță ridicată de curățare datorită motorului BLDCPutere mare de aspirare pentru toate tipurile de sarcini de curățare mai mici, datorită motorului BLDC.
Alegerea între două moduri de putereModul minim pentru o durată lungă de funcționare (max. 20 min.), modul maxim pentru o putere de aspirare mare.
Încărcare convenabilăPriza de încărcare USB de tip C de pe dispozitiv permite o încărcare flexibilă chiar și atunci când sunteți în mișcare, de exemplu, în mașină sau la bateria de alimentare.
Ușor și compact
- Efectuați fără efort mici sarcini de curățenie zilnică.
Gata pentru utilizare imediată
- Poate fi utilizat oricând și oriunde datorită designului compact și a utilizării simple a accesoriilor.
Sistem de filtrare în două etape
- Combinație ideală de plasă de oțel fină pentru murdărie grosieră și păr, precum și de filtru HEPA (EN 1822:1998).
Filtru lavabil și recipient pentru praf
- Ușor de curățat sub jet de apă și poate fi refolosit.
Accesorii practice
- Potrivit pentru suprafețe delicate și zone greu accesibile.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dispozitiv alimentat cu baterii.
|Recipient (l)
|0,15
|Nivelul de putere acustică. (dB(A))
|78
|Putere nominală de intrare (W)
|max. 100
|Funcționare la modul minim (minute) (min)
|20
|Funcționare la modul maxim (minute) (min)
|9
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Tensiune acumulator (V)
|7,2
|Tensiune (V)
|7,2
|Capacitatea bateriei (Ah)
|2,5
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul standard. (h)
|4
|Sursă de alimentare pentru încărcătorul de baterii (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Culoarea
|Negru
|Greutate fără accesorii (kg)
|0,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|380 x 76 x 76
Pachet de livrare
- Încărcător.: Cablu USB 5 V / 2 A + adaptor (1 din fiecare)
- Duză de curățare 2 în 1
- Tip de filtru HEPA: Filtru HEPA (EN 1822:1998)
- Geanta de depozitare
Echipament
- Putere reglabilă.: Cu 2 nivele de putere.
Domenii de intrebuintare
- Mobilier tapițat, scaune, saltele, paturi pentru animale de companie și coșuri în casă
- Ideal pentru aspirarea suprafețelor precum rafturi, canapele, mese etc.
- Tapițerie
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.