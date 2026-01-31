Aspirator vertical VCS 3 Nano Complete
Transformă-ți casa cu aspiratorul fără fir VCS 3 Nano! Compact și puternic, acesta include funcții de ultimă generație: detecție a murdăriei, reglare inteligentă a puterii de aspirare și iluminare LED. Curățenia devine mai simplă ca niciodată.
Aspiratorul fără fir VCS 3 Nano este un asistent compact și puternic pentru curățenia zilnică. Datorită funcției inteligente de detectare a murdăriei, puterea de aspirare se reglează automat în funcție de nivelul de murdărie, pentru a garanta o curățenie eficientă și o autonomie optimă a bateriei. Ecranul Clean Control Display oferă informații despre modul de curățare curent și despre gradul de murdărie. Grație motorului BLDC modern și duzei de podea cu etanșare optimizată, aspiratorul garantează o colectare excelentă a prafului de pe orice tip de suprafață. Iluminarea LED de pe duza de podea face vizibilă chiar și cea mai fină murdărie. Articulația pivotantă la 180° asigură o manevrabilitate ridicată, permițând aspiratorului să alunece cu ușurință în jurul mobilierului și în colțuri. Sistemul de filtrare HEPA în mai multe etape, care reține 99,9% dintre particulele aspirate (testat conform EN IEC 62885-4:2020/A1:2023), asigură un aer evacuat curat, făcând din VCS 3 Nano alegerea ideală pentru persoanele cu alergii. Cu un nivel de zgomot de sub 79 dB, aspiratul devine la fel de silențios ca o șoaptă, perfect pentru locuințele cu copii sau animale de companie. Funcția de încărcareUSB-C adaugă un plus de confort și flexibilitate, iar suportul de perete permite depozitarea compactă a aparatului, economisind spațiu.
Caracteristici si beneficii
Tehnologie de detectare automatăDetectarea inteligentă a murdăriei optimizează performanța de curățare în modul automat. Acest mod detectează automat cantitatea de murdărie și reglează puterea de aspirare în trei trepte.
Afișaj Clean ControlAfișajul oferă informații actualizate constant despre procesul de curățare și starea dispozitivului, inclusiv modul de curățare, gradul de murdărie de pe podea (când este în modul automat) și starea bateriei. În modul automat, afișajul folosește un cod de culori pentru a indica gradul de murdărie: turcoaz pentru murdărie puțină sau inexistentă, albastru pentru murdărie medie și violet pentru murdărie intensă.
Articulație pivotantă la 180° și iluminare LEDVCS 3 Nano ocolește orice obstacol și iluminează chiar și cele mai ascunse colțuri. Bucură-te de o curățenie impecabilă, fără compromisuri.
Ușor și compact
- Cu o greutate de doar 2,3 kg, curățenia nu mai este o povară. Ideal pentru a aspira cu ușurință pe scări sau la înălțime.
- Mai ușor ca oricând în modul de aspirator de mână, cu doar 1,4 kg (fără accesorii).
Filtrare HEPA de peste 99,9%
- Respirați ușor: filtrul HEPA menține aerul din interior curat și sănătos
- Captează 99,9% din particule (testat conform EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) – ideal pentru persoanele cu alergii
- Pentru o casă igienică și curată – fără praf și alergeni
Perie turbo eficientă
- Tehnologie de ultimă generație a duzei pentru podea cu acționare electrică – pentru performanță excelentă de curățare pe orice tip de podea
- Etanșarea perfect concepută asigură putere maximă de aspirație și îndepărtare eficientă a murdăriei – chiar și în cazul murdăriei persistente
- Îndepărtează cu ușurință părul de animale, praful și murdăria grosieră de pe covoare, podele dure și tapițerii
Motor BLDC de mare viteză – puternic și durabil
- Performanță impresionantă de curățare datorită vitezelor mari și puterii optime de aspirație
- Motor fără perii pentru durabilitate și fiabilitate – crește durata de viață a aspiratorului
Funcționare silențioasă (max. 79 dB)
- Ideal pentru locuințele cu copii și animale – fără zgomot deranjant
Trei moduri de curățare – flexibile și eficiente
- În modul eco!, aparatul consumă jumătate din energia modulului automat și oferă o autonomie de până la 50 de minute.
- Modul Auto pentru reglarea automată a puterii de aspirare.
- Modul Boost pentru putere maximă pe murdăria persistentă, asigurând rezultate impecabile.
Conexiune USB-C și o gamă extinsă de accesorii.
- Conexiunea USB-C asigură compatibilitatea cu majoritatea încărcătoarelor de pe piață.
- Accesoriile potrivite pentru orice sarcină de curățare: duza pentru spații înguste, peria moale pentru mobilă și duza pentru tapițerii.
- Spațiul nu mai e o problemă. Suportul de perete permite o depozitare compactă, ideală pentru locuințele mici.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Tensiune (V)
|100 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Nivelul de putere acustică. (dB(A))
|< 78
|Capacitatea recipientului de murdarie. (ml)
|600
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Capacitate. (Ah)
|2,5
|Durata de funcționare pentru fiecare încărcare a bateriei. (/min)
|Mod eco!efficiency: / approx. 50 Modul normal: / approx. 20 Modul de amplificare: / approx. 10
|Timpul de încărcare a bateriei cu încărcătorul rapid 80%/100%. (min)
|240
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|2,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|4,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|1100 x 250 x 224
Pachet de livrare
- Tip de filtru HEPA: Filtru HEPA (EN 1822:1998)
- Filtru de înaltă eficiență: 1 Bucată
- Duză universală pentru podele.
- Duza pentru spații înguste
- Pensulă mobilă
- Suport accesorii
- Suport mic pentru perete.
Echipament
- Încărcător.: Cablu de încărcare USB-C 5 V - 12 V + adaptor (câte 1 bucată)
- Sistem de filtrare fără sac.
- Duza pentru tapițerii
- Senzor de praf.
Video
Domenii de intrebuintare
- Podele dure sigilate
- Covoare
- Suprafețe textile
- Scări
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.