Aspiratorul cu abur SV 7 de la Kärcher combină avantajele aburului cu punctele forte ale aspiratoarelor uscate. Cu un singur aparat, puteți aspira firimiturile de pe podea, șterge umed și chiar usca podeaua la final. Astfel, curățarea devine mai convenabilă, realizată într-o singură operațiune. Aparatele universale convingătoare, împreună cu accesoriile potrivite, vă asigură că veți avea sub control curățenia din întreaga gospodărie - simplu, comod, rapid și fără substanțe chimice. Descoperiți versatilitatea și eficiența aspiratorului cu abur SV 7 de la Kärcher, partenerul dumneavoastră de încredere pentru o curățare completă și igienică în întreaga casă.