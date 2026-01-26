Aspirator cu abur SV 7
Descoperă performanța aspiratorului cu abur SV 7 de la Kärcher, un aparat inovator care reunește aburul si aspirarea într-o singură operațiune.
Aspiratorul cu abur SV 7 de la Kärcher combină avantajele aburului cu punctele forte ale aspiratoarelor uscate. Cu un singur aparat, puteți aspira firimiturile de pe podea, șterge umed și chiar usca podeaua la final. Astfel, curățarea devine mai convenabilă, realizată într-o singură operațiune. Aparatele universale convingătoare, împreună cu accesoriile potrivite, vă asigură că veți avea sub control curățenia din întreaga gospodărie - simplu, comod, rapid și fără substanțe chimice. Descoperiți versatilitatea și eficiența aspiratorului cu abur SV 7 de la Kärcher, partenerul dumneavoastră de încredere pentru o curățare completă și igienică în întreaga casă.
Caracteristici si beneficii
Dispozitiv 3-in-1Curatare cu abur, aspirare si uscare intr-o singura procedura.
Sistem de filtrare multipluApa, spuma si filtrele HEPA (EN 1822:1998) retin chiar si cele mai mici particule.
Duza pentru podea confortabilaComutare rapida si simpla intre 3 aplicatii diferite pe toate suprafetele dure si covoare.
Operare simplă
- Puterea de aspirare poate fi controlata de pe maner, iar fluxul de abur reglat de pe aparat.
Control al puterii de aspiratie pe 4 nivele
- Puterea de aspirare poate fi reglata individual conform suprafetei si murdariei.
Control al volumului de abur pe 5 nivele
- Cantitatea de aburi poate fi reglată individual pentru fiecare suprafață și grad de murdărire
Abur continuu
- Rezervorul poate fi reumplut rapid si usor pentru o utilizare continua.
Compartiment integrat pentru depozitarea cablului
- Depozitare optima a cablului pentru economie de spatiu.
Protecție impotriva accesului copiilor
- Blocheaza functia de abur pentru a proteja aparatul impotriva utilizarii necorespunzatoare.
Gama larga de aplicatii
- Aparatul multifunctional cu accesorii multiple, este ideal pentru utilizarea in gospodarie, fara utilizarea substantelor chimice.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Putere maxima (W)
|2200
|Capacitate boiler apa (l)
|0,45
|Presiune max. Abur (bar)
|max. 4
|Filtru de apă (l)
|1,2
|Vacuum (mbar/kPa)
|210 / 21
|Lungimea cablului (m)
|6
|Timp de încălzire (min)
|5
|Capacitate rezervor (l)
|0,5
|Jet de aburi (g/min)
|80
|Sistem de filtrare
|Filtru de apă și filtru HEPA
|Capacitate de încălzire (W)
|1100
|Umplere permanenta
|Volum suplimentar de aspirare (l)
|0,6
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|9,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|15,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|515 x 336 x 340
Pachet de livrare
- Tip de filtru HEPA: Filtru HEPA (EN 1822:1998)
- Kit pentru podea cu functie de aspirare: Trei aplicatii diferite pentru suprafete dure si mocheta si doua tuburi de aspiratie cu abur cu o lungime de 0,5 m
- Duza manuala cu functie de aspirare cu abur: Poate fi combinata cu duza pentru ferestre (mare si mica), capatul de perie sau laveta bumbac
- Duza ingusta pentru aspirarea cu abur: Poate fi combinata cu o piesa de prelungire si perii rotunde (4 culori diferite)
- Duza pentru tapiserii (mica si mare)
- Duza pentru rosturi, perie pentru mobila
- Antispumant"FoamStop"
- Cana de masurare, perie de curatare, sac accesorii
- duză pentru geamuri, mică și mare
- Protectie bumbac: 1 Bucată
- Set de perii rotunde
- înlocuire coroană perie
- Tevi de aspirare abur: 2 Bucată, 0.5 m
- Furtun de aspirare abur cu maner
Echipament
- Protecție impotriva accesului copiilor
- Supapa de siguranță
- Reglarea debitului de abur: Pe aparat (cinci trepte)
- Reglarea puterii de aspiratie: pe mâner (patru trepte)
- Sistem cu două rezervoare
- Furtun abur cu pistol: 1.75 m
Domenii de intrebuintare
- Podele dure
- Fitinguri
- Chiuvete
- Faianță
- Ferestre și suprafațe din sticlă
- Hote de evacuare
- Plite
