Sistem de filtrare a apei WPC 120 UF
Sistemul de filtrare a apei WPC 120 UF cu 4 etape de ultrafiltrare. Îndepărtează în mod fiabil particulele, bacteriile, virușii și alți contaminanți. Este ideal atunci când nu se cunoaște calitatea apei de la robinet.
Sistemul nostru de filtrare a apei WPC 120 UF asigură un nivel ridicat de siguranță atunci când calitatea apei potabile este necunoscută, datorită sistemului său puternic de ultrafiltrare în 4 etape, fiind în același timp foarte simplu de utilizat, instalat și întreținut. O mare varietate de particule, microplastice, bacterii, viruși, clor, metale grele și reziduuri de medicamente sunt eliminate în mod sigur din apă, iar gustul acesteia este îmbunătățit semnificativ. Filtrele de lungă durată oferă o capacitate ridicată de aproximativ 2500 de litri - acest lucru înseamnă că filtrul trebuie schimbat doar la intervale rare de timp, iar acest lucru se poate face rapid și fără efort datorită sistemului comod de fixare. Nu este necesară nicio conexiune electrică pentru a utiliza WPC 120 UF. Un robinet pentru distribuirea apei filtrate este inclus în pachetul de livrare.
Caracteristici si beneficii
Nivel ridicat de protecție împotriva apei potabile contaminate3 filtre eficiente pentru o protecție suplimentară în condiții necunoscute ale calității apei. Îndepărtează particulele, bacteriile, virușii, clorul, metalele grele, reziduurile de medicamente. Îmbunătățește gustul apei potabile.
Instalare și întreținere ușoarăSchimbarea rapidă a filtrelor datorită sistemului simplu de prindere și pozitionarea usoara a capacului pe bază de magnet Simplu de conectat la rețeaua de apă. Adaptorul și robinetul sunt incluse.
Capacitate mareCosturi reduse de întreținere datorită schimbării rare a filtrelor datorită capacității de 2.500 l.
Functioneaza fara electricitate
- Nu este necesară o conexiune de alimentare cu energie electrică.
- Se poate utiliza în orice locație aleasă.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Presiunea de admisie a apei (bar)
|1 - 4
|Rezervă de apă
|3/8″
|Capacitate filtru (l)
|2500
|Temperatura maxima de alimentare (°C)
|5 - 38
|Debit (l/h)
|120
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|5,7
|Greutate cu ambalaj (kg)
|8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|377 x 168 x 421
Pachet de livrare
- Pre-purificare
- Filtru ultra de inalta protecție
- Filtru de protecție
Video
Domenii de intrebuintare
- Apa potabilă
- Bucătării