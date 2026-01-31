Indiferent dacă trebuie să măturați petalele de flori primăvara, nisipul vara, frunzele de toamnă sau murdaria răspândită în timpul iernii, Mașina de măturat S 4 eficientă și ergonomica de la Kärcher asigură curațenia în jurul casei și grădinii. Cu ajutorul periei principale, periei laterale și a unei lățimi totale de 510 mm, aceasta curăță fără efort suprafețele de până la 1800 m² pe oră. Mașina transportă murdăria direct în recipientul de gunoi de 20 l. Părul lung ale periilor laterale asigură o curățenie perfectă pe margini. Mânerul de împingere cu înălțime reglabilă poate fi adaptat optim la dimensiunile utilizatorului. Dacă este necesar, mașina poate fi pliată complet pentru a economisi spațiu. Montarea periei laterale fără unelte este unică, astfel încât mașina este pregătită pentru utilizare în orice moment. Recipientul poate fi îndepărtat ușor și poate fi golit în siguranță fără a intra în contact cu murdăria.