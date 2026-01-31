Indiferent dacă este primăvară, vară, toamnă sau iarnă - noua masina de măturat S 6 de la Kärcher este potrivita pe tot parcursul anului pentru curatenie în jurul casei și grădinii. Este eficienta datorită periei principale, periei laterale și a unei lățimi de măturare de 670 mm, mătura fără efort zone de până la 2500 m² într-o oră. Este ergonomic: mânerul de împingere poate fi setat pe 2 poziții fără a fi necesara aplecarea și poate fi reglata optim la înălțimea utilizatorului. Murdaria este transportata direct în recipientul de deșeuri cu capacitate de 38 litri. Un alt avantaj este ajustarea suplimentară a înălțimii periei laterale, ceea ce face posibilă adaptarea presiunii de contact in functie de tipul de murdarie. Masina de maturat S 6 poate fi complet pliata și depozitata într-un mod care economiseste spațiul. S 6 este gata de utilizare în cel mai scurt timp datorită prinderii periei laterale fara a avea nevoie de scule.