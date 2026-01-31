Masina de maturat manuala S 6

Masina de maturat S 6 de 38 l, perie laterală și lățime de măturare de 670 mm: este ideala pentru aplicații pe tot parcursul anului pe zone mari și curățenie completă chiar până la margine.

Indiferent dacă este primăvară, vară, toamnă sau iarnă - noua masina de măturat S 6 de la Kärcher este potrivita pe tot parcursul anului pentru curatenie în jurul casei și grădinii. Este eficienta datorită periei principale, periei laterale și a unei lățimi de măturare de 670 mm, mătura fără efort zone de până la 2500 m² într-o oră. Este ergonomic: mânerul de împingere poate fi setat pe 2 poziții fără a fi necesara aplecarea și poate fi reglata optim la înălțimea utilizatorului. Murdaria este transportata direct în recipientul de deșeuri cu capacitate de 38 litri. Un alt avantaj este ajustarea suplimentară a înălțimii periei laterale, ceea ce face posibilă adaptarea presiunii de contact in functie de tipul de murdarie. Masina de maturat S 6 poate fi complet pliata și depozitata într-un mod care economiseste spațiul. S 6 este gata de utilizare în cel mai scurt timp datorită prinderii periei laterale fara a avea nevoie de scule.

Caracteristici si beneficii
Masina de maturat manuala S 6: Capac practic pentru peria laterală
Capac practic pentru peria laterală
Montarea periei laterale fără scule pentru instalare rapidă.
Masina de maturat manuala S 6: Suprafață confortabilă a pasului
Suprafață confortabilă a pasului
Mațină se pliază complet fără a vă apleca - pentru a economisi spațiu.
Masina de maturat manuala S 6: Reglarea flexibilă a înălțimii periilor laterale
Reglarea flexibilă a înălțimii periilor laterale
Ajustabilă pentru diferite tipuri de murdărie.
Recipient mare pentru deșeuri
  • Nu este necesară golirea frecventă a recipientului de deșeuri.
Golire simplă a recipientului de deșeuri
  • Golirea simplă a recipientului de deșeuri.
Recipient de murdărie detașabil
  • Goliți recipientul fără contact cu murdăria.
Lățime mare a periei
  • Performanță de curățare ridicată.
Curăță aproape de margine
  • Curățarea minuțioasă a colțurilor și marginilor.
Mâner cu înălțime reglabilă cu 2 poziții
  • Ușor de utilizat datorită reglării individuale a înălțimii.
Mâner de transport practic
  • Mașina poate fi transportată și depozitată cu ușurință datorită mânerului de transport.

Specificatii tehnice

Date tehnice

Lățime de lucru cu perii laterale (mm) 670
Capacitate maximă de suprafață (m²/h) 2500
Carcasă/Ramă Plastic/Plastic
Recipient murdărie (l) 38
Culoarea Galben
Greutate fără accesorii (kg) 14,2
Greutate, gata de funcționare (kg) 14,2
Greutate cu ambalaj (kg) 17,1
Dimensiuni (L x l x î) (mm) 926 x 795 x 1032

Pachet de livrare

  • Mături laterale: 1 Bucată

Echipament

  • Mâner ergonomic
  • Mâner cu înălțime reglabilă cu 2 poziții
  • Poziție de depozitare
  • Pliabilă pentru economisirea spațiului
  • Perie laterală reglabilă
  • Montarea periei laterale fără scule
  • Recipient de murdărie detașabil

Video

Domenii de intrebuintare
  • Zone din jurul casei și grădinii
  • Alei în jurul casei
  • Poteci
  • Intrări (în curte), alei
  • Pivniță
Accesorii
