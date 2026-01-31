Masina de maturat manuala S 6
Masina de maturat S 6 de 38 l, perie laterală și lățime de măturare de 670 mm: este ideala pentru aplicații pe tot parcursul anului pe zone mari și curățenie completă chiar până la margine.
Indiferent dacă este primăvară, vară, toamnă sau iarnă - noua masina de măturat S 6 de la Kärcher este potrivita pe tot parcursul anului pentru curatenie în jurul casei și grădinii. Este eficienta datorită periei principale, periei laterale și a unei lățimi de măturare de 670 mm, mătura fără efort zone de până la 2500 m² într-o oră. Este ergonomic: mânerul de împingere poate fi setat pe 2 poziții fără a fi necesara aplecarea și poate fi reglata optim la înălțimea utilizatorului. Murdaria este transportata direct în recipientul de deșeuri cu capacitate de 38 litri. Un alt avantaj este ajustarea suplimentară a înălțimii periei laterale, ceea ce face posibilă adaptarea presiunii de contact in functie de tipul de murdarie. Masina de maturat S 6 poate fi complet pliata și depozitata într-un mod care economiseste spațiul. S 6 este gata de utilizare în cel mai scurt timp datorită prinderii periei laterale fara a avea nevoie de scule.
Caracteristici si beneficii
Capac practic pentru peria lateralăMontarea periei laterale fără scule pentru instalare rapidă.
Suprafață confortabilă a pasuluiMațină se pliază complet fără a vă apleca - pentru a economisi spațiu.
Reglarea flexibilă a înălțimii periilor lateraleAjustabilă pentru diferite tipuri de murdărie.
Recipient mare pentru deșeuri
- Nu este necesară golirea frecventă a recipientului de deșeuri.
Golire simplă a recipientului de deșeuri
- Golirea simplă a recipientului de deșeuri.
Recipient de murdărie detașabil
- Goliți recipientul fără contact cu murdăria.
Lățime mare a periei
- Performanță de curățare ridicată.
Curăță aproape de margine
- Curățarea minuțioasă a colțurilor și marginilor.
Mâner cu înălțime reglabilă cu 2 poziții
- Ușor de utilizat datorită reglării individuale a înălțimii.
Mâner de transport practic
- Mașina poate fi transportată și depozitată cu ușurință datorită mânerului de transport.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Lățime de lucru cu perii laterale (mm)
|670
|Capacitate maximă de suprafață (m²/h)
|2500
|Carcasă/Ramă
|Plastic/Plastic
|Recipient murdărie (l)
|38
|Culoarea
|Galben
|Greutate fără accesorii (kg)
|14,2
|Greutate, gata de funcționare (kg)
|14,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|17,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|926 x 795 x 1032
Pachet de livrare
- Mături laterale: 1 Bucată
Echipament
- Mâner ergonomic
- Mâner cu înălțime reglabilă cu 2 poziții
- Poziție de depozitare
- Pliabilă pentru economisirea spațiului
- Perie laterală reglabilă
- Montarea periei laterale fără scule
- Recipient de murdărie detașabil
Video
Domenii de intrebuintare
- Zone din jurul casei și grădinii
- Alei în jurul casei
- Poteci
- Intrări (în curte), alei
- Pivniță
