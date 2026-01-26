Datorită puterii mari de absorbție și a performanței ridicate a presiunii, setul de grădină BP 6.000 oferă condițiile ideale pentru o irigare confortabilă a grădinii din bazine sau rezervoare cu apă. Setul BP 6.000 Garden Set cu furtun spiralat rezistent la vacuum de 3,5 m cu filtru și supapă de reținere (filet de conectare G1", diametru de 3/4") face posibilă utilizarea imediată a pompei robuste și ușoare, care poate fi transportată cu ușurință cu ajutorul mânerului ergonomic. Pompele de grădină Kärcher sunt puternice și nu necesită întreținere și pot fi conectate fără a fi nevoie de instrumente. De asemenea, ele pot fi pornite și oprite confortabil cu ajutorul unui întrerupător de picior, protejând astfel spatele. Materialele utilizate sunt de înaltă calitate și reprezintă baza pentru o durată lungă de viață. Prin intermediul unui presostat electronic, pompa poate fi îmbunătățită cu o funcție de pornire/oprire automată. De asemenea, este posibilă o garanție Kärcher extinsă de cinci ani.