Purificator aer AF 20
Purificarea rapidă a aerului în încăperi de până la 20 m²* - purificatorul de aer compact AF 20 cu filtrare HEPA 13 și cărbune activ îndepărtează în mod fiabil agenții patogeni, praful fin, alergenii și mirosurile.
Purificarea perfectă a aerului pentru camere mici, camere de copii și spații de lucru individuale - purificatorul de aer AF 20 filtrează aerul din interior de alergeni, poluanți și agenți patogeni cu ajutorul sistemului său de filtrare în mai multe straturi. Printre alte caracteristici se numără filtrele cu încărcare cu cărbune activ, precum și un afișaj pentru indicarea în format alfanumeric a calității aerului în particule PM2,5 în µg/m³, a calității aerului prin intermediul unui cod de culori, a temperaturii și a umidității. Purificatorul de aer reprezintă, de asemenea, o alegere excelentă datorită funcției de temporizare, a blocării de siguranță pentru copii, a modului de noapte și a funcționării ultrasilențioase, precum și datorită eficienței filtrului de 99,95% pentru particule de 0,3 µm și a unui senzor laser de înaltă calitate pentru modul automat. Acest lucru înseamnă că în modul automat nivelul de performanță se adaptează la nivelul de poluare al aerului. De asemenea, durata de viață a filtrului este de aproximativ un an, în funcție de poluarea aerului și de intensitatea de utilizare.
Caracteristici si beneficii
Filtru High Protect 13Filtru HEPA pentru îndepărtarea agenților patogeni și a aerosolilor. Pentru eliminarea mirosurilor și a vaporilor chimici.
Sistem dublu de admisie al aeruluiDatorită admisiei aerului pe ambele părți, este garantat un flux mare de aer.
AfișajAfișarea calității aerului în µg/m³, precum și a stării filtrului și a aparatului.
Funcționare silențioasă
- Motor și ventilator cu funcționare lină și canale de aer silențioase.
Mod automat
- Senzorul controlează modul automat și adaptează nivelul de putere în funcție de calitatea aerului.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|100 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Putere (W)
|24
|Dimensiune recomandată pentru cameră (m²)
|up to 40
|Debit de aer (m³/h)
|up to 220
|Eficiența filtrului în funcție de dimensiunea particulelor (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Reglaj de putere
|3
|Culoarea
|Alb
|Greutate fără accesorii (kg)
|3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|4
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|220 x 220 x 346
* Dimensiunea camerei recomandată pe baza unei înălțimi a tavanului de 3 m și a unui schimb de aer de trei ori pe oră pentru funcționarea la cel mai înalt nivel de performanță.
Echipament
- Sistem de filtrare dublu
- Indicator pentru schimbarea filtrului
- Afișarea calității aerului
- Operarea dispozitivului cu funcție tactilă
- Mod automat
- Mod de funcționare de noapte
- Funcția de blocare
- Funcția temporizator
Video
Domenii de intrebuintare
- Interioare
Accesorii
Găsește piese de schimb
Găsește piese de schimb și diagrame pentru aparatul tău Kärcher. Apasă butonul "Găsește piese de schimb" pentru a începe căutarea şi adăugarea în coşul de cumpărături.