Robot de tuns iarba RCX 4
Robotul de tuns gazon RCX 4 funcționează complet automat, fără nevoie de cabluri, datorită tehnologiilor GPS, RTK și camerei AI. Datorită tracțiunii integrale, face față fără efort chiar și terenurilor dificile, protejând în același timp gazonul.
Robotul de tuns gazon RCX 4 tunde automat suprafețe de până la 1500 m², fără a necesita cabluri. Tehnologiile GPS, antena RTK și camera AI permit navigația fără fire de delimitare. Poziționarea precisă asigură tunderea în benzi paralele, finalizând rapid lucrarea. Obstacole precum copaci sau arici sunt detectate inteligent și ocolite la distanța optimă. Înălțimea de tăiere poate fi ajustată variabil între 2 și 6 cm. Robotul cartografiază zonele de lucru prin control de la distanță din aplicație sau recunoaștere AI a suprafeței. Se pot configura zone de lucru și zone interzise, iar setările individuale pentru program, comportamentul de deplasare și altele pot fi ajustate direct din aplicație, pentru un plus de confort. Tracțiunea integrală permite tunderea înclinațiilor de până la 60%, iar rotirile delicate protejează gazonul. Toate setările de bază pot fi vizualizate și ajustate direct pe display-ul LCD.
Caracteristici si beneficii
Navigație prin GPS și RTK
- Nu este necesar niciun fir de delimitare, ceea ce înseamnă că nu este nevoie de o instalare îndelungată sau de ajustări ale firelor care necesită mult timp.
- Datorită comunicării cu sateliții și a antenei RTK, poziția poate fi determinată la centimetru pentru a defini zone de lucru precise.
- Zona de cosit este cartografiată foarte simplu prin controlul direct de la distanță al mașinii robotizate de tuns iarba.
Cameră AI
- Camera stereo 3D recunoaște suprafețe precum iarba sau piatra și, prin urmare, poate realiza în mod independent cartografierea zonei de cosit.
- Camera cu inteligență artificială recunoaște inteligent obiectele și ajustează comportamentul de deplasare în funcție de obstacol. Mașina robotizată de tuns iarba se apropie de copaci și tufișuri, dar păstrează distanța față de ființele vii.
- Dacă semnalul GPS este slab, camera ajută la navigare, astfel încât mașina robotizată de tuns iarba să se deplaseze eficient și în siguranță.
Tăiere pe trasee paralele
- Mașina robotizată de tuns iarba tunde pe trasee paralele pentru eficiență maximă. Distanța dintre trasee poate fi personalizată.
- Dacă trebuie evitate urmele, mașina robotizată de tuns iarba poate schimba direcția după fiecare operațiune de cosit sau poate selecta un unghi personalizat pentru cosit.
Transmisie integrala
- Cu cele trei roți de tracțiune, mașina robotizată de tuns iarba poate urca și tunde pante de până la 60%.
- Pe suprafețe denivelate, mașina robotizată de tuns iarba se poate descurca singură în situații dificile.
- Acesta se poate deplasa peste niveluri mai înalte, de exemplu pentru a comuta între două zone de înălțimi diferite.
Întoarcere delicată
- Interacțiunea roților cu roata din spate flexibilă la 360° permite mașinii robotizate de tuns iarba să se rotească ușor și delicat pentru a proteja iarba.
Senzor de ploaie
- Mașina robotizată de tuns iarba își folosește senzorul pentru a detecta dacă plouă și apoi se întoarce la stația de încărcare până când gazonul este din nou uscat.
- Cu toate acestea, setarea poate fi personalizată astfel încât dispozitivul să cosească și pe timp de ploaie, sau timpul de așteptare poate fi ajustat.
Afișaj LCD
- Afișajul LCD mare permite citirea în orice moment a stării mașinii robotizate de tuns iarba de pe dispozitiv.
- Setările de bază pot fi efectuate prin intermediul afișajului de pe dispozitivul în sine.
Program automat cu zone multiple
- Mașina robotizată de tuns iarba creează un program personalizat în funcție de zonă și de stare, pe care apoi îl execută în mod regulat.
- Pot fi create zone diferite, între care mașina robotizată de tuns iarba poate comuta independent și selectiv.
- Programul poate fi personalizat, de exemplu, pentru a evita să se intre într-o anumită zonă de cosit la un anumit moment al zilei.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Capacitate pe suprafață (m²)
|1500
|Tipul de cositoare
|Lame cu mișcare liberă
|Numărul de lame
|3
|Lățime tăiere (cm)
|22
|Înălțime de tăiere (mm)
|20 / 60
|Capacitate de urcare (%)
|max. 60
|Funcție de tuns gazonul
|Mulcire
|Tehnologie de navigație
|GPS / RTK / Cameră AI
|Tipul camerei
|3D stereo
|Definirea zonei de cosit
|Localizare GPS / Detectarea ierbii
|Lățimea minimă a pasajului (cm)
|80
|Numărul zonelor de cosit (Bucată)
|max. 10
|Durata de încărcare al acumulatorului (min)
|75
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Tensiune acumulator (V)
|18
|Capacitatea bateriei (Ah)
|5
|Curent de încărcare. (A)
|3
|Nivelul de putere acustică. (dB(A))
|60
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|100 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Culoarea
|Negru
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|680 x 420 x 275
|Durata de cosire per încărcare a bateriei (min)
|90
|Greutate fără accesorii (kg)
|12,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|31
Pachet de livrare
- Stație de încărcare
- Antenă RTK
- Picioare pentru fixarea stației de încărcare: 8 Bucată
- Suport pentru fixarea antenei RTK: 4 Bucată
- Șuruburi pentru instalarea antenei RTK: 4 Bucată
- Lame și șuruburi pentru cositoare: 9 Bucată
Echipament
- Sistemul de navigație: Benzi sistematice
- Zone interzise
- Funcția de tăiere a marginilor
- Tehnologie cu senzori: Senzor optic/ Senzor de ploaie/ Senzor de ridicare/ Senzor anti-înclinare/ Senzor de impact
- LoRa®
- Funcționare prin intermediul aplicației
- Conexiune prin WLAN
- Conexiune prin Bluetooth
- servicii/funcții inteligente în aplicație
- Blocare cu cod PIN
- Actualizare firmware OTA
- Punte de tăiere mobilă
- Transmisie integrala
- Afișaj
- amânare din cauza ploii
- Număr de roți: 3 Bucată
- Mâner de transport
- Protecție anti-furt
