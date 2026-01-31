Robotul de tuns gazon RCX 4 tunde automat suprafețe de până la 1500 m², fără a necesita cabluri. Tehnologiile GPS, antena RTK și camera AI permit navigația fără fire de delimitare. Poziționarea precisă asigură tunderea în benzi paralele, finalizând rapid lucrarea. Obstacole precum copaci sau arici sunt detectate inteligent și ocolite la distanța optimă. Înălțimea de tăiere poate fi ajustată variabil între 2 și 6 cm. Robotul cartografiază zonele de lucru prin control de la distanță din aplicație sau recunoaștere AI a suprafeței. Se pot configura zone de lucru și zone interzise, iar setările individuale pentru program, comportamentul de deplasare și altele pot fi ajustate direct din aplicație, pentru un plus de confort. Tracțiunea integrală permite tunderea înclinațiilor de până la 60%, iar rotirile delicate protejează gazonul. Toate setările de bază pot fi vizualizate și ajustate direct pe display-ul LCD.