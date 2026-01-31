Robot de tuns iarba RCX 6
Datorită tracțiunii integrale, robotul de tuns gazon RCX 6 face față terenurilor dificile, protejând în același timp gazonul. Tunderea complet automată, fără cabluri, este posibilă datorită tehnologiilor GPS, RTK și camerei AI.
Robotul de tuns gazon RCX 6 navighează fără fire de delimitare datorită tehnologiilor GPS, antenei RTK și camerei AI. Poziționarea precisă asigură tunderea în benzi paralele, pentru o îngrijire eficientă a gazonului într-un timp minim. Poate întreține fără efort suprafețe de până la 3000 m². Înălțimea de tăiere poate fi ajustată automat între 2 și 10 cm direct din aplicație, în funcție de zona de lucru. De asemenea, setările de bază pot fi vizualizate și modificate pe display-ul LCD. Obstacolele sunt detectate inteligent și ocolite la distanța optimă în funcție de tipul acestora – de exemplu, tunde aproape de copaci, dar menține o distanță de siguranță față de animale precum aricii. Tracțiunea integrală nu doar că permite gestionarea înclinațiilor de până la 70%, dar asigură și rotiri delicate pentru protejarea gazonului. Zonele de lucru sunt cartografiate fie prin control de la distanță din aplicație, fie automat prin recunoașterea AI a suprafeței. Se pot defini zone de lucru și zone interzise, iar setările individuale pentru program, comportamentul de deplasare și multe altele pot fi ajustate din aplicație.
Caracteristici si beneficii
Navigație prin GPS și RTK
- Nu este necesar niciun fir de delimitare, ceea ce înseamnă că nu este nevoie de o instalare îndelungată sau de ajustări ale firelor care necesită mult timp.
- Datorită comunicării cu sateliții și a antenei RTK, poziția poate fi determinată la centimetru pentru a defini zone de lucru precise.
- Zona de cosit este cartografiată foarte simplu prin controlul direct de la distanță al mașinii robotizate de tuns iarba.
Cameră AI
- Camera stereo 3D recunoaște suprafețe precum iarba sau piatra și, prin urmare, poate cartografia independent zona de cosit.
- Camera cu inteligență artificială recunoaște inteligent obiectele și ajustează comportamentul de deplasare în funcție de obstacol. Mașina robotizată de tuns iarba se apropie de copaci și tufișuri, păstrând însă o distanță mare față de ființele vii.
- Dacă semnalul GPS este slab, camera ajută la navigare, astfel încât mașina robotizată de tuns iarba să se deplaseze eficient și în siguranță.
Tăiere pe trasee paralele
- Mașina robotizată de tuns iarba tunde pe trasee paralele pentru eficiență maximă. Distanța dintre trasee poate fi personalizată.
- În cazul în care trebuie evitate urmele, mașina robotizată de tuns iarba poate, de asemenea, să schimbe direcția după fiecare operațiune de cosit sau să selecteze un unghi personalizat pentru cosit.
Transmisie integrala
- Cu cele trei roți de tracțiune ale sale, mașina robotizată de tuns iarba poate urca și tunde înclinații de până la 70 %.
- Pe suprafețe denivelate, mașina robotizată de tuns iarba se poate descurca singură în situații dificile.
- Acesta se poate deplasa peste niveluri mai înalte, de exemplu pentru a comuta între două zone de înălțimi diferite.
Întoarcere delicată
- Interacțiunea roților cu roata din spate flexibilă la 360° permite mașinii robotizate de tuns iarba să se rotească ușor și delicat pentru a proteja iarba.
Reglarea automată a înălțimii de tăiere
- Înălțimea de tăiere poate fi selectată într-o gamă largă de 2 până la 10 centimetri.
- Înălțimea de tăiere este reglată electronic prin setarea acesteia în aplicație.
- Se poate selecta o înălțime de tăiere diferită pentru fiecare zonă de cosit, pe care mașina de tuns iarba robotizată o reglează apoi independent.
Platformă dublă de cosit
- Datorită celor două discuri cu lamă, mașina de tuns iarbă robotizată are o lățime de tăiere mare, de 35 de centimetri, pentru o tundere mai rapidă și mai eficientă.
Senzor de ploaie
- Mașina robotizată de tuns iarba își folosește senzorul pentru a detecta ploaia și apoi se întoarce la stația de încărcare până când gazonul este din nou uscat.
- Setarea poate fi personalizată în cazul în care este necesară funcționarea în ploaie sau în alte perioade de așteptare.
Afișaj LCD
- Afișajul LCD mare permite citirea în orice moment a stării mașinii robotizate de tuns iarba de pe dispozitiv.
- Setările de bază pot fi efectuate prin intermediul afișajului de pe dispozitivul în sine.
Program automat cu zone multiple
- Mașina robotizată de tuns iarba creează un program personalizat în funcție de zonă și stare, pe care RCX 6 îl execută apoi în mod regulat.
- Pot fi create zone diferite, între care mașina robotizată de tuns iarba poate comuta independent și selectiv.
- Programul poate fi personalizat, de exemplu, pentru a evita să se intre într-o anumită zonă de cosit la un anumit moment al zilei.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Capacitate pe suprafață (m²)
|3000
|Tipul de cositoare
|Lame cu mișcare liberă
|Numărul de lame
|6
|Lățime tăiere (cm)
|35
|Înălțime de tăiere (cm)
|2 / 10
|Capacitate de urcare (%)
|max. 70
|Funcție de tuns gazonul
|Mulcire
|Tehnologie de navigație
|GPS / RTK / Cameră AI
|Tipul camerei
|3D stereo
|Definirea zonei de cosit
|Localizare GPS / Detectarea ierbii
|Lățimea minimă a pasajului (cm)
|80
|Numărul zonelor de cosit (Bucată)
|max. 10
|Durata de încărcare al acumulatorului (min)
|35
|Tipul bateriei.
|Acumulatori Li-Ion
|Tensiune acumulator (V)
|18
|Capacitatea bateriei (Ah)
|5
|Curent de încărcare. (A)
|5
|Nivelul de putere acustică. (dB(A))
|60
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Tensiune (V)
|100 / 240
|Frecvență (Hz)
|50 / 60
|Culoarea
|Negru
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|868 x 535 x 297
|Dimensiunile robotului (L x l x î) (mm)
|735 x 510 x 270
|Greutatea robotului (kg)
|14,4
|Durata de cosire per încărcare a bateriei (min)
|75
|Greutate fără accesorii (kg)
|14,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|29,8
Pachet de livrare
- Stație de încărcare
- Antenă RTK
- Picioare pentru fixarea stației de încărcare: 8 Bucată
- Suport pentru fixarea antenei RTK: 4 Bucată
- Șuruburi pentru instalarea antenei RTK: 4 Bucată
- Lame și șuruburi pentru cositoare: 18 Bucată
Echipament
- Sistemul de navigație: Benzi sistematice
- Zone interzise
- Funcția de tăiere a marginilor
- Tehnologie cu senzori: Senzor optic/ Senzor de ploaie/ Senzor de ridicare/ Senzor anti-înclinare/ Senzor de impact
- LoRa®
- Funcționare prin intermediul aplicației
- Conexiune prin WLAN
- Conexiune prin Bluetooth
- servicii/funcții inteligente în aplicație
- Blocare cu cod PIN
- Actualizare firmware OTA
- Punte de tăiere mobilă
- Transmisie integrala
- Afișaj
- amânare din cauza ploii
- Număr de roți: 3 Bucată
- Faruri
- Mâner de transport
- Protecție anti-furt
Domenii de intrebuintare
- Gazon de toate tipurile cu iarbă de până la 10 cm înălțime și înclinații de până la 70%
