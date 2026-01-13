Aspersor circular RS 120/2
Aspersor circular RS 120/2, cu unghi de pulverizare reglabil, ideal pentru udarea suprafetelor medii și grădinilor Acoperă până la 113 m2
Aspersor circular RS 120/2 ideal pentru irigarea suprafetelor si gradinilor de dimensiune medie. Acopera pana la 113 m2. Aspersorul se conecteaza simplu la un furtun de gradina si este compatibil cu toate sistemele de prindere disponibile. Irigarea cu Karcher este modalitatea inteligenta de irigare!
Caracteristici si beneficii
Unghi de stropire reglabil
- Pentru irigare, in functie de necesar
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Volum apa
|16 l/min
|diametru de stropire - 2 bari
|≤ 8 m
|diametru de stropire - 4 bari
|≤ 12 m
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,2
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|200 x 248 x 110