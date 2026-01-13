Aspersorul circular CS 90 cu crampoane puternice este ideal pentru irigarea suprafetelor si gradinilor mici si este adecvat pentru utilizarea pe suprafete neuniforme sau in panta. Suprafata maxima de irigare de 64 m2. Aspersorul se conecteaza simplu la un furtun de gradina si este compatibil cu toate sistemele disponibile de prindere. Irigarea cu Karcher este modalitatea inteligenta de irigare!