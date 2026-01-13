Aspersorul CS 90 Vario cu crampoane puternice este ideal pentru irigarea suprafetelor si gradinilor mici si este adecvat pentru utilizarea pe suprafete neuniforme sau in panta. Suprafata maxima: 64 m2. Adaptor suplimentar pentru irigarea suprafetelor rectangulare. Aspersorul se conecteaza simplu la un furtun de gradina si este compatibil cu toate sistemele disponibile de prindere cu click. Irigarea cu Karcher este modalitatea inteligenta de irigare!