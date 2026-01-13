Aspersor pulverizare CS 90 Vario
Aspersor CS 90 Vario, ideal pentru udarea suprafetelor mici, gradinilor si potrivit pentru utilizarea pe suprafete inegale sau înclinate. acoperire maximă: 64 m2
Aspersorul CS 90 Vario cu crampoane puternice este ideal pentru irigarea suprafetelor si gradinilor mici si este adecvat pentru utilizarea pe suprafete neuniforme sau in panta. Suprafata maxima: 64 m2. Adaptor suplimentar pentru irigarea suprafetelor rectangulare. Aspersorul se conecteaza simplu la un furtun de gradina si este compatibil cu toate sistemele disponibile de prindere cu click. Irigarea cu Karcher este modalitatea inteligenta de irigare!
Caracteristici si beneficii
Tija robusta pentru subsol neuniform sau in panta
- Stabilitate si robustete garantate
Adaptor suplimentar
- Pentru irigarea suprafetelor dreptungiulare (CS 90 Vario)
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Volum apa
|21 l/min (circle) - 8,6 l/min (regtangular)
|diametru de stropire - 2 bari
|9 m
|diametru de stropire - 4 bari
|9 m
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|113 x 117 x 135