Conector universal Aqua Stop On-Off
Supapa de control ce se amplaseaza intre furtun si aspersor. Pentru controlul continuu al debitului de apa variabil, de la 0 la max. Include o cupla cu 2 cai, pentru conectarea a doua furtunuri.
Racordurile de robinet, cuplajele de furtun si furtunurile formeaza baza irigarii eficiente. De aceea, Karcher ofera o gama completa de accesorii pentru conectarea, deconectarea si repararea sistemelor de irigare. De exemplu, supapa de control Karcher este solutia ideala pentru controlul debitului de apa de la 0 la max. Se caracterizeaza printr-un design ergonomic pentru manevrarea simpla. Supapa de control poate fi utilizata pentru conectarea furtunului si a aspersorului sau prin cuplajul cu 2 cai, pentru conectarea a doua furtunuri. Supapa de control Karcher este compatibila cu toate sistemele de prindere disponibile si cu cele mai comune diametre de furtun.
Caracteristici si beneficii
Pentru utilizare universală
- Pentru toate furtunurile de gradina obisnuite din comert
Include cupla cu 2 cai
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Galben
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|105 x 32 x 32