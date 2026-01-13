Racordurile de robinet, cuplajele de furtun si furtunurile formeaza baza irigarii eficiente. De aceea, Karcher ofera o gama completa de accesorii pentru conectarea, deconectarea si repararea sistemelor de irigare. De exemplu, supapa de control Karcher este solutia ideala pentru controlul debitului de apa de la 0 la max. Se caracterizeaza printr-un design ergonomic pentru manevrarea simpla. Supapa de control poate fi utilizata pentru conectarea furtunului si a aspersorului sau prin cuplajul cu 2 cai, pentru conectarea a doua furtunuri. Supapa de control Karcher este compatibila cu toate sistemele de prindere disponibile si cu cele mai comune diametre de furtun.