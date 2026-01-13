Conectorul de alama cu doua cai, robust, de inalta calitate pentru conectarea a doua furtunuri sau pentru prelungirea furtunului. Noua gama de conectoare de alama de inalta calitate de la Karcher pentru utilizarea semi-profesionala in gradina, pentru toate presiunile. Acest conector robust, de inalta calitate este extrem de durabil si adecvat pentru utilizarea intensiva. Irigarea cu Karcher este metoda inteligenta de irigare!