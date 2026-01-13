Conector de robinet din alama de inalta calitate, pentru furtunuri 1/2" si 5/8" Clema din cauciuc anti-alunecare, pentru manevrare si conectare simpla. Noua gama de conectoare de alama de calitate de la Karcher pentru utilizare semi-profesionala in gradina, pentru toate presiunile. Acest conector de inalta calitate, robust este extrem de durabil si adecvat pentru utilizarea intensa. Irigarea cu Karcher, este metoda inteligenta de irigare!