Conector de robinet din alama de inalta calitate cu Aqua Stop, pentru furtunuri 1/2" si 5/8". Clema din cauciuc anti-alunecare pentru manevrare si conectare simpla. Aqua Stop intrerupe debitul de apa atunci cand se deconecteaza furtunurile si accesoriile. Noua gama a conectoarelor de alama de inalta calitate de la Karcher pentru utilizarea semiprofesionala in gradina, pentru toate presiunile. Acest conector de inalta calitate, robust este extrem de durabil si adecvat pentru utilizarea intensa. Irigarea cu Karcher este metoda inteligenta de irigare!