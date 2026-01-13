Distribuitor cu 2 cuplaje
Distribuitor cu 2 cai pentru 2 racorduri de apa independente, reglabile individual. Ideal pentru conectarea a doua furtunuri la un singur robinet individual (racord de robinet G3/4, piesa de reductie G1/2).
Distribuitor cu 2 cai de inalta calitate cu conector de robinet G3/4 si piesa de reducere G1/2 pentru irigarea cu doua furtunuri in acelasi timp. Distribuitorul cu 2 cai are doua conectoare de robinet, cu doua regulatoare independente si se caracterizeaza printr-un debit de apa optim. Poate fi utilizat universal impreuna cu toate furtunurile standard de gradina si impresioneaza prin designul robust, de calitate, si ergonomie pentru manevrare confortabila si simpla. imbinarea simpla cu filetul interior robust garanteaza o fixare practica la robinetul de apa. Distribuitorul cu 2 cai este compatibil cu majoritatea sistemelor de prindere cu click.
Caracteristici si beneficii
Doua orificii de evacuare pentru apa, care pot fi reglate independent una de cealalta
- Utilizare separata a doua orificii de evacuare pentru apa la un singur robinet.
Cu pre-filtru integrat
- Pentru o durată de viață extra îndelungată
Garnitura de legatura pentru functionare fara intreruperi
- Usor de fixat la robinetele cu filet 3/4" sau 1/2".
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Dimensiune filet
|G3/4 + G1/2
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|50 x 126 x 78
Atunci când conectați aceste produse la rețeaua de apă potabilă, trebuie să respectați cerințele din EN 1717. Dacă este necesar, adresați-vă specialistului sanitar.
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Pentru irigarea grădinilor cu suprafețe mari
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.