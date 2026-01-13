Distribuitor cu 3 cuplaje
Distribuitor cu 3 cai, pentru 3 racorduri de apa independente, reglabile individual. Ideal pentru conectarea a doua furtunuri la un singur robinet. (racord de robinet G1, piesa de reductie G3/4).
Distribuitor cu 3 cai de inalta calitate, cu conector de robinet G1 si piesa de reducere G3/4, pentru irigarea cu doua furtunuri in acelasi timp. Distribuitorul cu 3 cai are doua conectoare de robinet, cu doua regulatoare independente si se caracterizeaza printr-un debit de apa optim. Poate fi utilizat universal impreuna cu toate furtunurile standard de gradina si impresioneaza prin designul robust, de calitate, si ergonomie pentru manevrare confortabila si simpla. Imbinarea simpla cu filetul interior robust garanteaza o fixare simpla si practica la robinetul de apa. Distribuitorul cu 3 cai este compatibil cu majoritatea sistemelor de prindere cu click.
Caracteristici si beneficii
Trei orificii de evacuare a apei care pot fi reglate independent una de cealalta.
- Utilizare separata a trei orificii de evacuare pentru apa la un singur robinet.
Cu pre-filtru integrat
- Pentru o durată de viață extra îndelungată
Garnitura de legatura pentru functionare fara intreruperi
- Usor de fixat la robinetele cu filet 1" sau 3/4".
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,3
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,3
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|60 x 22 x 180
Atunci când conectați aceste produse la rețeaua de apă potabilă, trebuie să respectați cerințele din EN 1717. Dacă este necesar, adresați-vă specialistului sanitar.
Video
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Pentru irigarea grădinilor cu suprafețe mari
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.