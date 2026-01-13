Conectorul de alama de reparare a furtunului, robust, de inalta calitate pentru repararea sectiunilor deteriorate ale furtunurilor sau conectarea furtunurilor cu diametrul intern de 3/4". Noua gama de conectoare de alama de inalta calitate de la Karcher pentru utilizarea semi-profesionala in gradina, pentru toate presiunile. Acest conector robust, de inalta calitate este extrem de durabil si adecvat pentru utilizare intensa. Irigarea cu Karcher este metoda inteligenta de irigare!