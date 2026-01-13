Consola de perete
Consola practica de perete, pentru depozitarea curata si in siguranta a lancilor de pulverizare, precum si utilizarea ca dus de gradina.
Lancile de pulverizare pot fi atasate perfect la consola de perete compacta, fiind ideale pentru utilizarea ca dus de gradina. Consola de perete este, de asemenea, ideala pentru depozitarea curata si in siguranta a lancilor de pulverizare si a tevilor pe peretii interiori. Consola de perete este pentru tevi cu diametre de 16-20 mm. Ancorele si suruburile sunt incluse.
Caracteristici si beneficii
Adecvat pentru conducte cu un diametru de 16 - 20 mm
- Utilizare flexibilă.
Elementele de fixare si suruburile incluse in set
- Pregatit pentru utilizare: Toate componentele relevante ale sistemului sunt incluse in set.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,1
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,2
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|65 x 86 x 146