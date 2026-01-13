Lancile de pulverizare pot fi atasate perfect la consola de perete compacta, fiind ideale pentru utilizarea ca dus de gradina. Consola de perete este, de asemenea, ideala pentru depozitarea curata si in siguranta a lancilor de pulverizare si a tevilor pe peretii interiori. Consola de perete este pentru tevi cu diametre de 16-20 mm. Ancorele si suruburile sunt incluse.