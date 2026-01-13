Set cu furtun speralizat și pistol 10m
10 m de furtun in spirala, pistol de pulverizare multifunctional, 1 x racord de furtun cu protectie impotriva rasucirii, 1 x racord de furtun cu protectie impotriva rasucirii si cu Aqua Stop, adaptor de robinet G3/4, consola de perete.
Setul cu furtun în spirală conține tot ceea ce ar putea avea nevoie pentru udare în grădini mici, pe terase si balcoane, sau camping. Zilele cand pierdeai timp și faceai efort cu galeti de udare sau cu furtunul, sunt de mult apuse. Setul Karcher cu furtun spirala este o soluție la îndemână, care este gata de utilizare în orice moment, pentru orice fel de udare. Caracteristici : 10 m, furtun în spirală rezistent la UV, pistol de pulverizare multi-funcțional, 1 x furtun spiralat cu conector , 1 x furtun spiralat cu cupla Aqua Stop, adaptor robinet 3/4, adaptor robinet pentru fitinguri de interior, și un suport de perete. Mulțumită pistolului de pulverizare multi-funcțional furnizat, chiar și impuritățile grosiere pot fi îndepărtate fără efort de pe unelte de grădina sau alte obiecte.. Furtunul în spirală revine la forma sa compactă după fiecare utilizare și poate fi depozitat departe pe suportul de perete, fără a ocupa mult spațiu. Adaptorul de robinet furnizat pentru fitinguri de interior, chiar face posibilă conectarea furtunului în spirală la un robinet de bucătărie.
Caracteristici si beneficii
1 x Conector furtun cu protectie la indoire
1 x Conector furtun cu protectie la indoire si Aqua Stop
Adaptor robinet G3/4
Fara strangere/desfacere incomoda a furtunului / a nu se cara canistre de apa grele
Adaptor robinet alama pentru racordare din interior
- Pentru atasarea furtunului la racordurile din interior
Pistol multifunctional cu 4 moduri de pulverizare
Dupa folosire, furtunul redevine compact
- Depozitarea optima pentru o gradina ordonata
Furtun spiralat rezistent la UV, rezistent la gâtuire (10 m)
- Fara pericol pentru sanatate
Suport pentru perete
- Montare usoara pe peretii exteriori
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Galben
|Greutate (kg)
|0,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|1
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|570 x 100 x 100
Atunci când conectați aceste produse la rețeaua de apă potabilă, trebuie să respectați cerințele din EN 1717. Dacă este necesar, adresați-vă specialistului sanitar.
Echipament
- Model de pulverizare: jet conic
- Model de pulverizare: jet punct
- Model de pulverizare: aspersor
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Pentru udarea plantelor în ghiveci
- Pentru stropirea plantelor ornamentale (cu suprafață mică, individuale, plante de ghiveci)
- Pentru curățarea aparatelor și a uneltelor de gradinărit.