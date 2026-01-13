Setul cu furtun în spirală conține tot ceea ce ar putea avea nevoie pentru udare în grădini mici, pe terase si balcoane, sau camping. Zilele cand pierdeai timp și faceai efort cu galeti de udare sau cu furtunul, sunt de mult apuse. Setul Karcher cu furtun spirala este o soluție la îndemână, care este gata de utilizare în orice moment, pentru orice fel de udare. Caracteristici : 10 m, furtun în spirală rezistent la UV, pistol de pulverizare multi-funcțional, 1 x furtun spiralat cu conector , 1 x furtun spiralat cu cupla Aqua Stop, adaptor robinet 3/4, adaptor robinet pentru fitinguri de interior, și un suport de perete. Mulțumită pistolului de pulverizare multi-funcțional furnizat, chiar și impuritățile grosiere pot fi îndepărtate fără efort de pe unelte de grădina sau alte obiecte.. Furtunul în spirală revine la forma sa compactă după fiecare utilizare și poate fi depozitat departe pe suportul de perete, fără a ocupa mult spațiu. Adaptorul de robinet furnizat pentru fitinguri de interior, chiar face posibilă conectarea furtunului în spirală la un robinet de bucătărie.