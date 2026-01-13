Temporizatorul WT 2 este un ceas de irigare si un distribuitor cu 3 cai in acelasi timp. Acesta are doua culpe pentru robinet cu reglare independenta asigurand un debit optim de apa. Un ceas de irigare este integrat in cel de-al treilea conector la robinet. Timpul de irigare poate fi setat pana la 120 min. Irigarea se opreste automat, imediat dupa expirarea timpului setat. Temporizatorul de apa WT 2 cu conectorul de robinet G1 si reductie G3/4 pot fi utilizate universal cu toate furtunurile standard de gradina si impresioneaza prin calitatea robusta si prin designul ergonomic pentru manevrarea practica. Imbinarea rapida, cu filet interior robust garanteaza fixarea simpla la robinet. Compatibil cu majoritatea sistemelor de prindere.