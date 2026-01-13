Programator manual de 120 min cu 3 brațe WT 2.000
Distribuitor cu 3 cuplaje, inclusiv ceas de irigare. Irigarea se opreste automat atunci cand timpul selectat s-a scurs (max. 120 minute). Dotat cu racord de robinet G1 si piesa de reducere G3/4.
Temporizatorul WT 2 este un ceas de irigare si un distribuitor cu 3 cai in acelasi timp. Acesta are doua culpe pentru robinet cu reglare independenta asigurand un debit optim de apa. Un ceas de irigare este integrat in cel de-al treilea conector la robinet. Timpul de irigare poate fi setat pana la 120 min. Irigarea se opreste automat, imediat dupa expirarea timpului setat. Temporizatorul de apa WT 2 cu conectorul de robinet G1 si reductie G3/4 pot fi utilizate universal cu toate furtunurile standard de gradina si impresioneaza prin calitatea robusta si prin designul ergonomic pentru manevrarea practica. Imbinarea rapida, cu filet interior robust garanteaza fixarea simpla la robinet. Compatibil cu majoritatea sistemelor de prindere.
Caracteristici si beneficii
2 racorduri de apa independente, ajustabile si 1 racord de evacuare apa cu temporizatorIdeal pentru racordarea a trei furtunuri la un singur robinet cu filet G1
Garnitura de legatura pentru functionare fara intreruperiFixarea simpla la robinet
Filet din plasticFoarte robust
Include racord la robinet si pre-filtru
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|0,4
|Greutate cu ambalaj (kg)
|0,5
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|92 x 225 x 200
Atunci când conectați aceste produse la rețeaua de apă potabilă, trebuie să respectați cerințele din EN 1717. Dacă este necesar, adresați-vă specialistului sanitar.
Domenii de intrebuintare
- Udarea grădinii
- Pentru irigarea grădinilor cu suprafețe mari
- Pentru udarea plantelor în ghiveci
- Pentru stropirea plantelor ornamentale (cu suprafață mică, individuale, plante de ghiveci)