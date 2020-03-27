De drag sau de nevoie, cu Kärcher ai curățenia care contează!
Alege aparatele de curățat cu abur multifuncționale, aspiratoarele umed-uscate, aspiratoarele cu spălare, aspiratoarele de geamuri, mopuri și mături electrice.
Economisiți produsele chimice
Aparatele de curățat cu abur au nevoie doar de apă de la robinet pentru a elimina 99,99%* din toate bacteriile obișnuite de pe suprafețele dure.
* Cu o curățare minuțioasă folosing aparatele de curatat cu abur de la Kärcher, 99,99% din toate bacteriile comune de pe suprafețele dure din gospodărie sunt eliminate.
Asigură o vedere clară
Aspiratoarele pentru geamuri curăță ferestrele și suprafețele netede de trei ori mai rapid decât curățarea manuală, totul fără dungi și scurgeri de apă murdară.
Transformă fiecare pardoseală în propria ta scenă
Cu mopul electric Kärcher, pardoselile vor străluci, mult mai eficient și mai ușor decât orice mop convențional.
Potrivite pentru orice nevoie de aspirare
Pentru apartamente cu o cameră, pentru case mari, pentru oamenii cu alergii, cu baterie sau fără sac: Avem aspiratorul potrivit pentru fiecare praf.
Potrivite pentru toată lumea
Cu aspiratoarele multifuncționale umed-uscat Kärcher, puteți îndepărta cu ușurință murdăria grosieră sau umedă din casa și curtea voastră.