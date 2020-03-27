De drag sau de nevoie, cu Kärcher ai curățenia care contează!

Alege aparatele de curățat cu abur multifuncționale, aspiratoarele umed-uscate, aspiratoarele cu spălare, aspiratoarele de geamuri, mopuri și mături electrice.

Steam cleaner indoor cleaning

Economisiți produsele chimice

Aparatele de curățat cu abur au nevoie doar de apă de la robinet pentru a elimina 99,99%* din toate bacteriile obișnuite de pe suprafețele dure.

* Cu o curățare minuțioasă folosing aparatele de curatat cu abur de la Kärcher, 99,99% din toate bacteriile comune de pe suprafețele dure din gospodărie sunt eliminate.

Window Vac Indoor Cleaning

Asigură o vedere clară

Aspiratoarele pentru geamuri curăță ferestrele și suprafețele netede de trei ori mai rapid decât curățarea manuală, totul fără dungi și scurgeri de apă murdară.

Floor cleaner indoor cleaner

Transformă fiecare pardoseală în propria ta scenă

Cu mopul electric Kärcher, pardoselile vor străluci, mult mai eficient și mai ușor decât orice mop convențional.

Vacuum cleaner indoor cleaning

Potrivite pentru orice nevoie de aspirare

Pentru apartamente cu o cameră, pentru case mari, pentru oamenii cu alergii, cu baterie sau fără sac: Avem aspiratorul potrivit pentru fiecare praf.

multi-functional vacuum cleaner

Potrivite pentru toată lumea

Cu aspiratoarele multifuncționale umed-uscat Kärcher, puteți îndepărta cu ușurință murdăria grosieră sau umedă din casa și curtea voastră.

