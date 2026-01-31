Lucrările de curățare spontană cu suflante de gheață carbonică pentru curățarea în procesul de fabricație sau pentru condiționarea vehiculului erau greu de conceput până acum, deoarece logistica cu gheață carbonică era prea costisitoare pentru aplicații pe termen scurt. Acest lucru este acum posibil cu IB 10/8 L2P, primul blaster de gheață carbonică din lume cu producție integrată de gheață carbonică din dioxit de carbon lichid. Datorită unui proces inovator, peletele de gheață sunt fabricate din CO₂ lichid atunci când este necesar - L2P înseamnă „Liquid-to-Pellet”. Deoarece CO₂ lichid poate fi depozitat în buteliile de gaz practic pentru o perioadă nelimitată de timp, este evitată logistica obișnuită care consumă mult timp. Consumul foarte mic de aer comprimat al mașinii reduce, de asemenea, semnificativ cerințele de infrastructură. În același timp, avantajele tehnologiei Kärcher cu gheață carbonică sunt păstrate pe deplin. IB 10/8 L2P curăță foarte ușor contururi complexe, cum ar fi caneluri, rulmenți sau caneluri și în cazul unei contaminări puternice, cum ar fi incrustările arse. Reziduurile abrazive sunt evitate în mod fiabil.