Aparat de curatat cu gheata carbonica IB 10/8 L2P
IB 10/8 L2P este primul blaster de gheață uscată din lume cu producție integrată de gheață uscată din dioxit de carbon lichid.
Lucrările de curățare spontană cu suflante de gheață carbonică pentru curățarea în procesul de fabricație sau pentru condiționarea vehiculului erau greu de conceput până acum, deoarece logistica cu gheață carbonică era prea costisitoare pentru aplicații pe termen scurt. Acest lucru este acum posibil cu IB 10/8 L2P, primul blaster de gheață carbonică din lume cu producție integrată de gheață carbonică din dioxit de carbon lichid. Datorită unui proces inovator, peletele de gheață sunt fabricate din CO₂ lichid atunci când este necesar - L2P înseamnă „Liquid-to-Pellet”. Deoarece CO₂ lichid poate fi depozitat în buteliile de gaz practic pentru o perioadă nelimitată de timp, este evitată logistica obișnuită care consumă mult timp. Consumul foarte mic de aer comprimat al mașinii reduce, de asemenea, semnificativ cerințele de infrastructură. În același timp, avantajele tehnologiei Kärcher cu gheață carbonică sunt păstrate pe deplin. IB 10/8 L2P curăță foarte ușor contururi complexe, cum ar fi caneluri, rulmenți sau caneluri și în cazul unei contaminări puternice, cum ar fi incrustările arse. Reziduurile abrazive sunt evitate în mod fiabil.
Caracteristici si beneficii
Pistol de sablat ergonomicSchimbare rapidă și ușoară a duzei datorită cuplajelor cu eliberare rapidă. Cu iluminare integrată. Comutator de pornire/oprire pentru gheață direct pe pistolul cu declanșator.
Operare ușoară și intuitivăPresiunea jetului, orele de funcționare, timpul de service afișate pe ecran. Cantitatea de gheață uscată poate fi reglată cu un buton. Sisteme integrate de afișare a stării și de asistență, de exemplu pentru monitorizarea presiunii.
Sablare sigură cu gheață uscatăCO₂ se evacuează prin furtunul de evacuare. Manipulare sigură, fără contact cu peleții de gheață uscată. Declanșator cu auto-blocare.
Design compact, mobil
- Roțile și mânerele permit mobilitatea și transportul în siguranță.
- Posibilitate de depozitare separată pentru toate componentele. Baza de pornire integrată.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Putere (kW)
|1
|Verificat
|CE
|Lungimea cablului (m)
|5,5
|Presiunea aerului (bar/MPa)
|0,7 - 10 / 0,07 - 1
|Calitatea aerului
|Uscat și fără ulei
|Debitul aerului (m³/min)
|0,07 - 0,8
|Nivelul presiunii acustice (dB(A))
|95
|Granule zapada carbonica (diametru) (mm)
|2,5
|Consum gheata uscata (kg/h)
|2 - 8
|Consumul de CO2 lichid (kg/h)
|20 - 60
|Numărul fazelor de curent (Ph)
|1
|Frecvență (Hz)
|50 - 60
|Tensiune (V)
|220 - 230
|Greutate fără accesorii (kg)
|92
|Greutatea cu accesorii (kg)
|103,6
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|870 x 450 x 970
Pachet de livrare
- Duză cu jet plat, scurtă
- Furtun jet cu conducta de comanda electrica si cuplaj rapid
- Pistol jet (ergonomic si sigur)
Echipament
- Comutator "doar aer" sau "gheata si aer" pe pistol
- Comanda electronica
Video
Domenii de intrebuintare
- Pentru curățarea mașinilor, componentelor motorului, matrițelor și suprafețelor de etanșare
- Pentru curățarea dulapurilor de comandă, a componentelor electrice și a elementelor de comandă
- Pentru curățarea tapițeriei și a textilelor
- Pentru curățarea uneltelor de grădină și a mașinilor robotizate de tuns iarba